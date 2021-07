El Ayuntamiento de Telde retrasa la apertura del mercado para ejecutar mejoras

Las obras que ha efectuado la empresa Construplan en el interior de la infraestructura durante el último año ya están por fin culminadas; sin embargo, el Gobierno local quiere aprovechar la compleja situación de la pandemia para continuar mejorando la instalación. El nuevo proyecto incluye la reforma de los puestos, que hasta el momento estaba previsto que corriese a cargo de los puestos.

En concreto se procederá a la instalación eléctrica y la reposición de los suelos, entre otros detalles, desahogando de esta manera a los empresarios de estos gastos económicos. Por otra parte, también se procederá a arreglar la fachada de la infraestructura, cambiando su color y pintando un moderno logotipo que indique a los ciudadanos que el edificio es el del mercado. Esta actuación estaba prevista en el proyecto inicial tuvo que desecharse por cambios imprevistos en las unidades de obra, según explica el concejal de Vías y Obras, Eloy Santana. Por último, también se llevará a cabo la sustitución de la puerta principal del complejo por otra de mayor calidad y más resistente, para garantizar la seguridad en todo momento.

El edil asevera que estas mejoras ya han sido trasladadas a los puesteros, que se muestran conformes y predispuestos a esperar un poco más a que reabra su instalación principal. Las condiciones que presenta el área polivalente de Narea, donde se sitúan desde hace dos años los afectados de manera provisional, son más óptimas para combatir el virus, pues se trata de un espacio bastante amplio y semi-abierto, por lo que se sienten más cómodos. «Están encantados con la ubicación, así que hemos llegado a un acuerdo con ellos para que continúen allí mientras nosotros aprovechamos para efectuar nuevas obras», añade el concejal. Estas actuaciones tendrán un coste total de 350.000 euros que será costeado íntegramente por la administración local gracias al aumento de la partida prespuestaria del departamento que dirige Santana en este ejercicio.

Para iniciar esta nueva etapa es preciso, sin embargo, licitar el proyecto. Los trámites de contratación suelen alargarse hasta varios meses, por lo que el edil no puede precisar cuando está prevista la reapertura final de mercado. «Espero que pueda estar listo para Navidad, con estas últimas obras terminadas, pero no lo puedo asegurar con certeza y además los puesteros no tienen ninguna», concluye.