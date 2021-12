Gando se queda como único control aduanero de los aeropuertos canarios

La inoperatividad de los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) en los aeropuertos Tenerife Sur y Tenerife Norte obliga a desviar al de Gran Canaria Gando la mercancía que requiere de este servicio con destino a Tenerife. La consecuencia es que se registra la pérdida y el encarecimiento de productos, tanto perecederos como perdurables, así como de contratos, además de «condicionar la posibilidad y capacidad de diversificar la economía», denuncia la diputada autonómica Rosa Dávila (CC).

Si bien el 90% de la mercancía que recibe la Isla llega a través de los puertos, el 10% que entra vía aeroportuaria tiene que pasar el control aduanero en Gran Canaria. Esto ocurre a pesar de que en los dos complejos aeroportuarios de la Isla existen instalaciones adaptadas como Puesto de Inspección Fronteriza. En el caso del Reina Sofía, las dependencias «fueron habilitadas hace años, están creadas, pero nunca entraron en funcionamiento». En cuanto al Ciudad de La Laguna, dejó de prestarse el servicio cuando el personal que lo atendía -adscrito al Puerto de Santa Cruz de Tenerife- dejó de hacerlo al no ver atendidas sus reivindicaciones, explica la también secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife.

Rosa Dávila advierte de que «estamos ante un problema cuya solución es cuestión de voluntad política». Mientras se recurre al argumento de una necesaria diversificación económica, «nos encontramos con que estamos en una región ultraperiférica y Tenerife no tiene un Punto de Inspección Fronteriza». La diputada sostiene que esta circunstancia se produce porque «no se ha destinado personal específico para atender el PIF en ninguno de los aeropuertos de la Isla. Eso causa perjuicios».

La demanda de la puesta en funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza en los aeropuertos Tenerife Sur y Tenerife Norte es una cuestión que implica al Gobierno central -a través de la Agencia Tributaria, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Sanidad Exterior y el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación Aduanera (Soivre)- y al Ejecutivo canario, asegura Dávila. Recuerda que formuló una petición en este sentido siendo Directora General de Transportes del Gobierno de Canarias, durante el mandato 2003-2007, bajo la Presidencia de Adán Martín.

Fuentes de la sociedad mercantil estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) aseguran que su competencia se limita a habilitar las instalaciones del Puesto de Inspección Fronterizo del Aeropuerto Tenerife Sur, confirmando que las mismas están disponibles.

La diputada nacionalista en la Cámara autonómica engloba esta problemática en la Proposición No de Ley (PNL) que su formación política plantea con el objetivo de que el Ejecutivo regional amplíe a sábados, domingos y festivos los horarios de control e inspección en los puertos canarios de las mercancías en todas las áreas de su competencia. Rosa Dávila sostiene que «Canarias no puede estar cerrada por vacaciones. Las Islas no pueden quedarse aisladas los días festivos o los fines de semana, y esto ocurre en la actualidad».