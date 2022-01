Los partidos de la oposición aprovecharon el Pleno de enero, celebrado ayer de manera telemática, para indagar sobre la situación sanitaria de la administración. Soledad Hernández, portavoz del Partido Socialista, solicitó conocer el número de trabajadores municipales con coronavirus. «Me gustaría saber cuál es el índice de contagios y si las bajas han afectado al normal funcionamiento de la administración», expresó la concejala, que preguntó a su vez si esto podía guardar relación con la ausencia de asuntos en la orden del día de la sesión.

Por otro lado, también resaltó que formulaba esta pregunta porque «algunos concejales han resaltado en sus daciones de cuenta la falta de personal en las áreas por las bajas por coronavirus». Celeste López, concejala de Recursos Humanos, respondió que no era posible informar sobre los motivos por los que los empleados públicos cogían sus bajas laborales. Subrayó que esta información está protegida y no dio más explicaciones sobre el tema.

desde la formación Unidas Podemos preguntaron sobre el reparto del material de protección sanitario y la compra de estructuras como las mamparas a razón de las declaraciones de la exconcejala Aurora Saavedra, que señaló en su escrito de renuncia que el personal del área de Sanidad, que ella dirigía, se había contagiado en un momento concreto de la pandemia al carecer de las herramientas necesarias para protegerse del virus. La exedil también señaló que a sus empleados le habían negado la posibilidad de teletrabajar, a pesar de que en otros departamentos sí se concedió este privilegio.

Saavedra fue nombrada en varios momentos del pleno por los portavoces de la oposición. Hernández solicitó el acceso a la dación de cuentas que ella había redactado días antes de su dimisión oficial en un pleno extraordinario, mientras que Juan Antonio Peña (Ciuca) preguntó directamente a Servando González, concejal de Festejos y ahora responsable temporal de algunas concejalías que llevaba Saavedra, sobre la situación de estos departamentos.

La alcaldesa, Carmen Hernández, contestó que les haría llegar el documento y que hasta el momento no había sido posible por un error en el procedimiento. Asimismo, quiso dejar claro que «no voy a responder a ataques o insinuaciones sobre esto; la marcha de un concejala del Gobierno siempre es algo triste y ya dejamos claro a través de una rueda de prensa los motivos por los que había tomado la decisión de marcharse». La mandataria añadió que no iba a entrar en «polémicas que solo quieren dañar la imagen de la alcaldía, como es lógico» e insinuó que las formaciones de la oposición estaban haciendo uso del pleno como foro de debate político por la cercanía con las elecciones, que se celebrarán el próximo año.