El barrio de San Juan celebrará este viernes, 24 de junio, el día grande de sus fiestas patronales. Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha anunciado el programa oficial de actos. Salvo el pregón, que tuvo lugar el pasado viernes a cargo del periodista Nicolás Castellano, no se ha llevado a cabo ninguna actividad durante la semana vinculadas con los fastos. En este sentido, el partido político Ciuca critica que aún no se sepa «qué pasará con la tradicional hoguera de San Juan en el barranco de Telde, los voladores, la feria de ganado o la histórica romería al santo».

Juan Antonio Peña, portavoz de la formación, asevera que esta situación «es síntoma, una vez más, de la improvisación y del desastre del gobierno de Nueva Canarias, agotado y sin rumbo».