Alejadro Ramos reclama a las cuatro concejales que devuelvan el acta al PSOE

El secretario local del PSOE en Telde, Alejandro Ramos, desmiente las irregularidades en su reelección que han sido denunciadas por cuatro exconcejales de su partido, los cuales han dejado la formación socialista para seguir como no adscritos en la oposición del Ayuntamiento de Telde. "Estoy tranquilo porque he sido elegido democráticamente por un partido que tiene 140 años de historia", sostiene Ramos.

El dirigente socialista aclara que en su formación no se toman las decisiones de manera arbitraria, sino de forma "reglada", en base a los estatutos y las asambleas, por lo que tacha las acusaciones de los cuatro ediles de "pataleta" al perder la votación a la secretaría y, sobre todo, tras negarles el partido la razón en todas las quejas y recursos planteados en el proceso electivo.

"Lo que más me duele es que se ponga en tela de juicio a un partido con la historia del PSOE", añade Ramos. "Deberían dejar las actas, renunciar al salario que cobran e irse en silencio", porque con esa actitud "impiden la entrada de otros compañeros que sí respetan la siglas y quieren trabajar por el bien de Telde", opina el secrario local, que no está preocupado ante la posibilidad de que su nombramiento acabe en los juzgados de lo contencioso administrativo, pues aclara que todo el proceso está avalado por los estatutos y los órganos de su partido.

Sufrimiento

"Somos nosotros los que hemos sido víctimas por parte de ellos. A mí me amenazaron y me chantajearon para que no me presentase a las eleciones, me dijeron que sí lo hacía se iban a los no adscritos", revela Ramos, que describe seis meses de "mucho sufrimiento", desde finales de abril que se celebró la votación hasta las dimisiones de esta semana, pues lo han recurrido todo, "hasta la hora, la fecha y el lugar en el que se iba a celebrar la asamblea extraordinaria", agrega.

Ramos aclara que también se llegaron a acuerdos para evitar este desenlace, como el reparto de las cuotas de poder en la secretaría local, pero no aceptaron el 40% que se les ofrecía en la ejecutiva. En la mesa de la asamblea, además, contaron con personas afines a sus tesis, por lo que descarta cualquier ilegalidad en el proceso. "¿Alguien cree que el PSOE va a permitir el voto de gente no censada?", reflexiona el dirigente.

También niega que hubiera presiones o injerencias en las votaciones de los plenos, sino más bien al contario, pues afirma que los cuatro concejales se negaban "sistemáticamente" a reunirse para preparar las sesiones y trabajar los puntos del orden del día. "El desgaste ha sido brutal", confiesa el secretario local, que se encontró con una colaboración nula o escasa a la hora de abordar temas comunes para cumplir con la disciplina de voto.

Ramos recuerda que cuando perdió las primaria contra Sebastián Franquis por la secretaría insular, dio un paso a un lado sin hacer ruido y me "puse a disposición del partido". Lo mismo reclama que hagan los concejales salientes, quienes, lejor de optar por esa vía, han decidido conservar las actas y recurrir la elección del secretario local.