El arte de las cenizas volcánicas

La pasión de Iraya Rodríguez por el mundo de la pintura no afloró hasta hace unos pocos meses, pero la corriente de inspiración que le sobrevino desde marzo del año pasado ha seguido ya su cauce por tres salas distintas de la isla de Gran Canaria. El último lugar en acoger sus creaciones es la iglesia hospitalaria San Pedro Mártir de Verona, ubicada en el municipio de Telde, donde ha traído una muestra de cuadros abstractos que conforman la exposición La verdad escondida, donde combina la pintura acrílica con ceniza volcánica traída desde La Palma.

Y es que para la artista novel la isla occidental forma parte de sus raíces, pues una gran parte de su familia es de ahí, lo que le ha llevado a decantarse por adoptar la ceniza como uno de sus sellos de identidad en el mundo de la pintura. Así lo muestra en algunos de los cuadros que se pueden visitar hasta el próximo 7 de febrero en la sala teldense, como una representación de La Palma creada a partir de este material o un perfil realizado con esta misma técnica que está inspirado en Gran Canaria. "Es algo que forma parte de mí y que me representa", incide la pintora.

La muestra está compuesta por casi cuarenta obras distintas que, pese a que no guardan una relación entre sí más allá de compartir materiales y estilo, son un reflejo de las emociones de la artista al momento de crearlas. "El motivo de esta exposición es que me han gustado estas obras, me ha nacido en los últimos meses esa vena artística y me gustaría lograr que florezca de alguna forma, que salga hacia afuera", explicó Rodríguez.

Entre las distintas obras que acoge la sala, la propia pintora remarca el significado que guarda para ella uno de los cuadros más oscuros, creado únicamente con cenizas volcánicas que combina con retazos de purpurina. "Da la impresión de que es el propio suelo de la Isla y si te acercas parece que el lienzo está caliente y te va a quemar", enfatizó acerca de esta pintura.

En las obras también hace uso de multitud de abalorios que mezcla con otros elementos más fáciles de encontrar en las salas de exposición, como la pasta ligera para moldear. "Al final son multitud de materiales los que utilizamos los artistas para realizar nuestros cuadros porque somos muchos los que no solo nos quedamos con la pintura y ya está", remarca.

"Las personas a las que he podido presentar las obras les han gustado y eso me ha permitido caminar en esa dirección", incidió la artista

La inauguración de la exposición tuvo lugar el pasado jueves y en ella estuvieron presentes la propia artista y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, junto a multitud de asistentes. El público que asista en las próximas semanas puede encontrar en este espacio decenas de cuadros que han sido creados empleando técnicas de degradación del color y el efecto con globo. El horario de visita para acceder a este recinto del barrio de San Juan es de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados de 10.00 a 13.00 horas.

Antes de pasar por la sala teldense, la pintora ya pudo mostrar sus cuadros en el Centro Comercial El Muelle, durante el mes de agosto del año pasado, así como en la Biblioteca Pública del Estado, entre septiembre y octubre. "Me gustaría seguir en los próximos meses en otras zonas de la Isla, ya que me hace ilusión traer la exposición también al suroeste, por ejemplo a la zona de Ingenio y Agüimes", aclaró la pintora.

"Empecé a familiarizarme con este estilo en marzo de 2022 y he seguido adelante gracias a que he recibido encargos y he tenido bastante suerte porque las personas a las que he conocido y a las que he podido presentar las obras les han gustado y eso me ha permitido caminar en esa dirección", aseguró Iraya Rodríguez, que mantiene por el momento la pintura como una afición que le gustaría seguir cultivando.