Los componentes de la Unidad de Intervención con Dron (Unidron) de la Policía Local de Telde explicaron ayer al alumnado del CEIP Poeta Fernando González el funcionamiento de las aeronaves no tripuladas y los servicios que realizan los agentes con estos aparatos, como la vigilancia policial del tráfico, la seguridad ciudadana, el cumplimiento de las ordenanzas y las labores de ayuda y rescate de personas.

Asimismo, durante la jornada, en la que se celebraba el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, los niños y niñas del centro educativo conocieron la normativa que existe para volar estos drones con seguridad, que no es un juguete y los cuidados que deben tener cuando una de estas aeronaves está en funcionamiento para que no haya riesgos.

Además, los agentes también les detallaron algunas de las intervenciones que esta unidad, creada en 2019, ha llevado a cabo en los últimos años. Entre esas funciones se encuentra prevenir hechos delictivos e infracciones administrativas en seguridad vial, realizar operaciones aéreas especializadas en seguridad y emergencias en grandes eventos, así como colaborar con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, en el rescate de personas o animales en lugares de difícil acceso.

La jornada culminó con la realización del símbolo de la paz por parte del alumnado, que fue inmortalizado desde el aire por uno de los drones de la Policía Local. El centro educativo agradeció a los agentes su participación en la celebración de este día y el compromiso con los estudiantes.

Cabe recordar que esta unidad, impulsada por la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Telde, que coordina Agustín Arencibia, cuenta con un vehículo como unidad móvil y tres aeronaves de diferentes características, dotadas de cámaras, accesorios, software y sistemas de seguridad, además de un sistema de transmisión y grabación de vídeo para retransmitir las imágenes directamente al Centro de Comunicaciones o al Puesto de Mando Avanzado.