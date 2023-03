El Cabildo de Gran Canaria reedita su primer libro 100 años después

Cien años atrás veía la luz el primer libro editado por el Cabildo de Gran Canaria, que rinde homenaje a una de las figuras políticas más importantes de la historia del Archipiélago, como es Fernando de León y Castillo, y que sentó el precedente para más de 2.000 volúmenes posteriores. Este ejemplar, en el que se recogen sus discursos parlamentarios y académicos, celebraba este miércoles su centenario con la presentación de su primera reedición. Los asistentes que llenaron la sala de su casa museo fueron los primeros en poder disfrutar de la versión actualizada y corregida del volumen original, que incluye imágenes de la época y dos prólogos a cargo del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y de la consejera de Cultura, Guacimara Medina.

Esta última fue precisamente una de las ponentes que se citó en Telde, acompañada del expresidente del Cabildo y docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Pérez. "Una persona que en su momento fue capaz de intuir lo que estaba ocurriendo y lo que iba a suceder a nivel internacional merece un libro como este", exclamó el maestro al final de su intervención.

Pérez aprovechó el momento para destacar los discursos más aplaudidos del político, así como aquellos en los que no estuvo tan afortunado. Entre estos últimos no dejó pasar el discurso que ofreció en contra de la constitución de la Primera República española, alentado por la oposición del momento. "No creo que sea su intervención más destacada porque contiene errores, como confundir federalismo con feudalismo, y narra hechos que no tienen nada que ver con la realidad", cuestionó el docente, que atribuyó estos fallos a la inexperiencia con la que afrontaba una de sus primeras intervenciones públicas.

Otro de los aspectos que aborda el volumen reeditado es la amistad que mantenía el diplomático con Benito Pérez Galdós, pese a las diferencias entre los pensamientos políticos de ambos, que queda palpable en uno de los artículos que el novelista le dedicó. Su cercanía era tal que, cuando Galdós le expresó a León y Castillo su intención de ser diputado de Las Palmas, este último no dudó en dar la orden para que así fuera. "Como diputado no apareció mucho, pero dentro de su labor hizo maravillas", reseñó Pérez.

Antes de editar este libro, la institución insular ya había dado sus primeros pasos en el ámbito editorial a través de una serie de folletos que llevó a cabo a partir de 1915, si bien este volumen es el primero que adopta un formato extenso, impreso en su momento en los talleres del Diario de Las Palmas. "Es un departamento que ha mantenido una línea editorial de prestigio, con una trayectoria firme marcada por todas las personas que han participado, y ha ayudado a dar a conocer la historia de la Isla", incidió Medina.

"Fernando de León y Castillo había fallecido en 1918 y desde que muere se pone en marcha este libro, pero las circunstancias de aquel momento, como la Guerra Mundial y la crisis económica, hacen que el ejemplar no salga hasta el año 1923", explicó Franck González, director de la Casa Museo León y Castillo. En un primer momento este volumen se planteó como un libro de lujo y tuvo una repercusión importante para la época, incide el director del museo, porque en aquel momento se barajaba la herencia política del político y porque, además, en 1913 se había aprobado ya la ley del Cabildo y el desarrollo de la división provincial, que se aplicaría poco después, en el año 1927.

Tiradas innovadoras

Estas circunstancias propiciaron que el planteamiento de la edición no escatimara en gastos y se llevó a cabo una tirada a seis colores con un diseño de portada encargado al arquitecto Masanet. Al mismo tiempo, las artes gráficas del volumen se imprimieron en Valencia, con su consecuente inversión.

Por otra parte, "en el ámbito del desarrollo editorial del Cabildo, supone la primera puesta a punto de una colección basada en tres grandes pilares, que son Tomás Morales, León y Castillo y Benito Pérez Galdós que, al cabo de un tiempo, en la década de los cincuenta, desarrollan sus primeras casas museo", incide González. El primer museo en llegar fue el anfitrión de la presentación, en 1954, al que le siguieron acto seguido el de Pérez Galdós, que por un retraso en las obras se inauguró en 1960, y por último el de Tomás Morales, en 1978.