La playa de Melenara celebró durante la mañana de este jueves el izado de la bandera azul como reconocimiento a los tres galardones recibidos este año en el litoral del municipio, por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, un acto simbólico que en esta ocasión recayó en las históricas vecinas del bingo playero de Melenara y menores participantes en el campus Costaverano.

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña, y la concejala de Playas, María Inmaculada González Calderín, estuvieron presentes durante el acontecimiento y celebraron los galardones recibidos por Melenara, Salinetas y Hoya del Pozo que, actualmente, lucen cada una el ondeo de su bandera azul.

"Es necesario mirar hacia los más jóvenes y pequeños, con un intercambio intergeneracional entre las diferentes etapas de la vida, teniendo en cuenta la importancia de trasladarles conocimientos, experiencia y amor por nuestro litoral", aseguró el regidor. Además, destacó el compromiso de la corporación local "no solo para recuperar la bandera perdida en La Garita, sino también lo que fue esta playa de Melenara".

En esta misma línea, reafirmó su descontento ante la situación del paseo marítimo. "Creo y comparto con ustedes, por lo que me dicen a diario, que lo que tenemos aquí, tristemente, no nos representa. Ni cómo se hizo, ni cómo se elaboró ni cómo se proyectó y tenemos que meterle mano cuanto antes, porque no es imagen del municipio ni de esta playa". Asimismo, confirmó que "ya se está trabajando desde las diferentes áreas para ponerlo en marcha y para adecuarlo, con alguna limpieza que ya se ha realizado e incluso excavaciones en la arena".

Recuperar La Garita

Por su parte, la edil destacó el honor que supone "tener tres banderas azules en estos 23 kilómetros de costa" y garantizó que el grupo de gobierno del que forma parte "va a aunar esfuerzos y a trabajar muy duro para recuperar la playa de La Garita que en esta edición, lamentablemente, ha perdido la insignia". "Nuestro principal objetivo es abrir la ciudad al mar, hacer nuestras playas más accesibles y óptimas y fomentar el cuidado del medioambiente, concienciando a nuestros niños y niñas desde pequeños, porque no podemos obviar la aberración cometida en los últimos años y la pérdida de la idiosincrasia marina que ha sufrido, en especial, la playa de Melenara", agregó.

Durante el acto, los asistentes disfrutaron de un taller medioambiental a cargo del personal de Playas y una exhibición de salvamento, socorrismo y primeros auxilios de la mano de la empresa Proactiva, encargada de este servicio en el litoral del municipio. "Hay que reconocer y poner en valor a los hombres y mujeres del servicio de socorrismo y salvamento, ya que son la mejor cara de amabilidad para que se respete la convivencia y salvar vidas, algo tan bonito y fundamental", puntualizó Peña.

Los más pequeños, entre los que se encontraban más de 70 niños y niñas del campus Costaverano, participaron en la actividad Pinto mi playa, en colaboración con la Biblioplaya.

Las mujeres del bingo playero, también protagonistas durante la jornada, recibieron un homenaje especial por parte de la corporación municipal. Así, el alcalde y la edil les hicieron entrega de una placa como reconocimiento a su figura histórica en la cala. "Son cincuenta años en esta playa y el reconocimiento no es solo para ellas, sino que hoy izamos la bandera pensando en nuestros antepasados, en sus madres, tías y seres queridos que forman parte de la historia de Melenara", expresó el mandatario.

"Estas señoras llevan más de cinco décadas formando parte del paisaje de nuestra costa y merecen este pequeño gesto de agradecimiento por tantos años de un bingo playero que ya forma parte del pretexto de esta ciudad", afirmó la concejala.

Por otro lado, González Calderín quiso aprovechar la ocasión para agradecer a los trabajadores de Playas su labor. "A pesar de las dificultades por la falta de personal y de material, unidas a las inclemencias del tiempo que hacen que los elementos se deterioren con mayor rapidez, están realizando un trabajo extraordinario", concluyó sin olvidar recalcar "el acuerdo de este nuevo grupo de gobierno para llevar Telde a lo más alto y mejorar cada día esta área con el trabajo en paralelo de concejalías como Servicios y Residuos, Medioambiente y Participación Ciudadana, en perfecta coordinación y disposición".