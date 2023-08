Coalición Canaria Telde ha acordado solicitar al alcalde, Juan Antonio Peña, la restitución íntegra de los acuerdos alcanzados en el pacto de Gobierno firmado el pasado mes de junio. Esta decisión fue aprobada ayer en una sesión urgente del Consejo Político Local, máximo órgano de decisión del grupo. De esta forma han mostrado su apoyo a Héctor Suárez, líder local del partido y concejal de Urbanismo, Limpieza y Patrimonio, destituido de sus funciones este viernes y acusado de prácticas de nepotismo por el primer edil.

Suárez remarca que la situación sobrevenida no tiene justificación real porque "no existen argumentos que evidencien una mala práctica en ningún expediente, un escaso compromiso con el pacto de Gobierno o algún otro asunto que enturbie el trabajo realizado hasta ahora". "Peña falta a la verdad excusándose en el nombramiento de Jonay López como Director del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria, que con total garantía cumple de manera exhaustiva con los requisitos especificados en el pliego del contrato, algo que el alcalde sabía con anterioridad y a lo que no interpuso ningún impedimento previo", justificó.

En este sentido, la organización política pone de manifiesto al alcalde que sus concejales han mantenido la lealtad y el compromiso con todos y cada uno de los aspectos firmados por los grupos que componen el actual pacto de Gobierno —Ciudadanos por el Cambio- Ciuca, Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Telde—pero sobre todo con los más de los 102.000 habitantes de la ciudad. Del mismo modo, la organización nacionalista destaca el rigor institucional y la defensa a ultranza de los intereses generales de la ciudad que ha realizado el edil y secretario local de CC Telde, Héctor Suárez, así como la toma de decisiones en pro de la mejora de los servicios públicos básicos.

"Peña falta a la verdad excusándose en la designación de Jonay López", critica el líder local de CC

La primera crisis del grupo de Gobierno de Telde pone en riesgo la mayoría estable que perseguían las cuatro fuerzas políticas con la firma del pacto. Con la salida de Suárez se quedan en 15 concejales, lo que les permitiría mantenerse al mando. Sin embargo, la primera decisión adoptada por el Consejo Político Local puede ser el primer indicio de una posible salida de Pilar Mesa, concejala del grupo nacionalista, en caso de que el primer edil no de marcha atrás en su decisión. También queda por ver qué decide Juan Martel, líder de Coalición de Centro Democrático, que en los últimos comicios se presentó en listas con Coalición Canaria y quedó a cargo del distrito Cumbre y sin áreas delegadas en el reparto de las concejalías.

En cualquier caso, una posible salida de los tres ediles dejaría al grupo de Gobierno con 13 concejales y le haría perder la mayoría. Aun con esas, los otros tres grupos políticos podrían gobernar en minoría, dependiendo así de una posible abstención de las dos concejalas de Vox.

Rechazo a la destitución

"Rechazo de manera contundente la decisión adoptada por Juan Antonio Peña por no corresponder en absoluto con el trabajo realizado desde el mes de junio hasta el día de hoy y con la manera de proceder llevada a cabo tanto por mi persona como por el equipo de personas que conforman este grupo político, así como los asesores, que hasta el momento han velado por la mejora de la ciudad trabajando de manera transparente y eficaz", justificó el edil.

En esta línea, Coalición Canaria Telde aclara que el alcalde era conocedor desde hace más de un mes de que la plaza de Director del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza Viaria había quedado vacante tras una decisión de la empresa concesionaria hace más de 45 días. El regidor también sabía que había que sustituirla y conocía que ese trámite se iba a producir, ya que 48 horas antes del nombramiento de Jonay López para ese puesto el propio alcalde felicitó a éste por su próximo nombramiento y durante esas 48 horas el propio Juan Antonio Peña no planteó a Héctor Suárez, a pesar de tener conocimiento, ninguna inconveniencia con ello, ni hizo ningún planteamiento previo en la propia mesa del pacto ni en ningún ámbito privado.

Además, Coalición Canaria Telde recuerda a Juan Antonio Peña que, exceptuando las plazas para acceder a la Administración Pública —cuya entrada es a través de una oposición— el acceso a una empresa privada se lleva a cabo a través de currículum y tras la decisión de aceptación de la propia empresa.

De esta forma, el partido también da respuesta a las críticas de los trabajadores de la UTE Valoriza, empresa encargada de prestar el servicio, que denunciaban una serie de irregularidades en los nombramientos realizados por Suárez en el último mes.

Del mismo modo, Coalición Canaria recalca que el alcalde está faltando una vez más a la verdad y condena de manera irrebatible que se tache de nepotismo o enchufismo el nombramiento, pues se trata de un compañero que se encuentra en la misma situación que los asesores exediles con los que cuentan todos los grupos políticos que conforman el Gobierno.

La retirada de los ediles del partido podría comprometer la mayoría del pacto de Gobierno

De esta manera, CC Telde pone de manifiesto que Jonay López es Licenciado en Geografía con conocimientos probados en ordenación del territorio y medio ambiente, bagaje que concuerda exactamente con las labores derivadas de ese puesto.

Por último, en el Consejo Político Local de Telde también se ha acordado instar al Consejo Político Insular de Gran Canaria a que defienda el pacto firmado —ratificado y respaldado por unanimidad—, así como la honorabilidad de todos los miembros del grupo municipal de Coalición Canaria Telde.

El alcalde, además de notificar la destitución, nombró el viernes a quiénes ocuparán sus áreas. En una nota de prensa especificó que Juan Martel asumirá Territorio, Servicios Municipales y Cultura, mientras que Pilar Mesa mantiene Alumbrado Público, Sanidad y Consumo. Ciuca, por su parte, se hace con el control de Aguas y Urbanismo, y el Partido Popular ostenta la delegación del servicio de Limpieza.