104 años de la tragedia del Valbanera

Los 488 tripulantes que embarcaron en el Valbanera en busca de una vida mejor para ellos y sus familias y vieron sus sueños frustrados por un violento temporal vuelven a ser recordados 104 años después del hundimiento del buque. La Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir acoge este miércoles, 6 de septiembre, un evento en el que el ex marine Julio González Padrón expondrá las investigaciones en las que lleva involucrado más de 20 años, con el fin de esclarecer los motivos que provocaron la catastrofe.

Los primeros indicios de mal augurio, las maniobras tácticas en apariencia incomprensibles y la ausencia de cuerpos después del hundimiento sellan uno de los casos más misteriosos de los mares y conforman la que está considerada como la mayor desgracia española en la Marina Mercante en tiempos de paz. "Entre mis investigaciones llegué a deducciones como que el banco se hundió el día diez y no el nueve, como pensaban algunos", explicó González Padrón.

El primer signo de preocupación para los canarios que veían expectantes cómo sus familiares y amigos se subían a bordo del vapor llegó a su salida de La Palma. Los residentes de la Isla atisbaron con inquietud cómo el Valbanera partía dejando atrás un ancla, algo que interpretaron como un claro símbolo de mal fario. "Era un disparate que pensaran eso porque los marinos conocemos perfectamente que es habitual que un ancla se pierda, algo que en el argot de los mares se conoce como picar el ancla", aseguró el ponente.

El escritor pedirá al alcalde, Juan Antonio Peña, que una calle del municipio luzca el recuerdo de las víctimas

De las 1.230 personas que partieron de Canarias, más de un 60% no completaron el recorrido y desembarcaron en Santiago de Cuba, hecho que no ha estado exento de hipótesis. Algunos alegan que el motivo detrás de la bajada de 742 pasajeros es que el barco llegaba "escorado" a su primera parada en el país para evitar la tormenta que se venía. Sin embargo, el experto analiza que era imposible que el capitán conociera el temporal en aquel momento porque en ese tiempo no había satélites y el barco no había recibido ningún parte ya que al estar atracado tenía prohibido abrir la telegrafía.

En el evento del miércoles, el ex marine expondrá estos descubrimientos, recogidos en su último libro ¡Habla Valbanera!, en el que recopila testimonios reales y desmonta las teorías más disparatadas de lo acontecido entre las costas de Florida y Cuba. Un ejemplar que ha contado con el beneplácito del Rey Felipe VI, al que el autor entregó una copia dedicada que fue respondida con una carta de agradecimiento firmada por la Casa Real y por una carta personal "muy emotiva".

Actuaciones musicales

En el acto estará acompañado del grupo musical Tabaiba, compositores de una serie de canciones sobre el buque, y de la cantautora Sara Brito, bisnieta del capitán destituido. El cierre del evento contará con la participación del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. "Le haré entrega de mi libro al primer edil, al mismo tiempo que le insto a que una calle de la ciudad lleve el nombre de ¡Habla Valbanera! Esto lo conseguí ya en el muelle y voy a animar al alcalde a que se sume", avanzó el escritor. En su objetivo de guardar el recuerdo de las víctimas también le pedirá a Peña hacer un monumento en su honor, proyecto que ya fue propuesto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que el célebre pintor y escultor Luis Arencibia se ofreció a hacer gratuitamente. "Lo que pasa es que guardaron la unanimidad en el cajón y lo dejaron ahí", criticó González Padrón.

El ex marine insiste en la "deuda pendiente que tenemos los canarios con esas víctimas" y asevera que parte del olvido institucional se debe a los humildes orígenes de sus tripulantes. "Cuando se hundió el Sud América, por un choque entre un barco francés y otro italiano, el Gobierno italiano mandó a que se erigiera el monumento más bonito que hay en el cementerio de Las Palmas de Gran Canaria y nosotros, como éramos unos muertos de hambre, nada de nada", insiste el escritor.