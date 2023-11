La asociación de vecinos El Tabaibal celebra 98 años de vida

La Asociación de vecinos El Tabaibal de San Antonio de Telde cumple 98 años. Casi diez décadas en las que los vecinos de este barrio han vivido un millón de experiencias. Tantas, que muchos ya ni se acuerdan. Pero lo que sí recuerdan es que todas han sido maravillosas, que en ese local de San Antonio, ahora reformado, han hecho amigos que ahora son familia y que juntos, tantos años después, forman un perfecto equipo cada tarde.

Rafael Hernández, también conocido como Feluco, es el presidente de la asociación. Socio desde el año 62, fue haciéndose con el cariño de los vecinos, hasta que en el año 1997 se situó como vicepresidente, y años más tarde, en el 2010, se quedó con la presidencia. «Me acuerdo que yo me hice socio por mediación de la señora del conserje, que me dijo que estaban haciendo socios gratis y me pregunto si yo quería, y a partir de ese entonces sigo ahí», explica.

Desde la creación de esta asociación, el 27 de noviembre de 1925, las cosas han cambiado bastante. No solo en ella, sino en el mundo en general. En antaño, tal y como recuerda Rafael, el local era «una casona vieja». Ahora, sin embargo, se trata de una obra nueva «muy bien terminada en todos los aspectos» que cuenta con aire acondicionado, insonorización y hasta un ascensor. Además, uno de los aspectos a destacar es que mientras que antes estaba según llegabas a la plaza a mano derecha, ahora está en la izquierda. Pequeños detalles que para estos 150 socios son importantes destacar.

La asociación está abierta todos los días. Entre semana, por las tardes a partir de las siete de la tarde, y los sábados, domingos y festivos durante todo el día. «Ahí estamos bien» asegura Rafael. «Vamos a ver el fútbol, el que quiera se pone a jugar al villar, al pin pon o a la baraja entre otras cosas». Además, los viernes y sábados hacen bailes. Un pasatiempo al que se une el «echarse unas copitas con amigos y ponerse a charlar, que siempre es bueno para la memoria».

Rafael Hernández: En la asociación estamos bien, charlamos que siempre viene bien, jugamos y bailamos

El sábado, los miembros de la asociación se reunieron para festejar el aniversario. Un evento en el que se entregó a los dos socios Ignacio Pérez Santana y Valentín Hernández González, que cumplían 50 años, una placa. También quisieron homenajear a Antonio Luis González Guerra y a Don José Benítez Benítez, recientemente fallecidos y que también colaboraban en el centro.

Una asociación vecinal que aunque hoy cumple 98 años, no siempre tuvo las mismas características. «Antaño la denominación era sociedad de agricultores, debido a que la mayoría de los socios eran trabajadores de este sector», explica Rafael. «En la actualidad pasó a llamarse sociedad de instrucción y recreo el Tabaibal de San Antonio», nombre que recibe hoy en día. Años de lucha con directivas para que esta asociación sea lo que es hoy en día: un lugar de ocio y recreo además de un punto de encuentro para los amigos.