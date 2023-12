El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha vuelto este lunes por la mañana al trabajo después de su ingreso hospitalario el pasado 24 de noviembre, que le mantuvo al margen de su agenda durante la pasada semana. "Todo ha sido progresivo con asuntos que tenía pendientes", explica sobre su retorno a la actividad institucional. En principio, el regidor no tiene actos programados para los próximos días -"Mi médico me ha aconsejado que no vuelva del golpe", agrega- aunque irá recuperándolos de acuerdo a la evolución de su estado, según ha indicado a este periódico.

Durante la mañana de este lunes, Peña ha estado en la calle junto a los vecinos del pueblo y manteniendo encuentros con organizaciones de distintos ámbitos de la actividad municipal. "Ahora mismo no tengo agenda porque suspendí todo y estaba pendiente a los médicos, que me han dicho que me incorpore poco a poco porque todo depende de mi salud", detalla. El líder de Ciuca recibió el alta hospitalaria el lunes de la semana pasada, pero le recomendaron unos días de reposo. Siete días después, ha vuelto a pie de calle junto a sus vecinos. Mientras Juan Antonio Peña estuvo ausente, el vicealcalde Sergio Ramos asumió sus funciones de representación institucional en los actos previstos.