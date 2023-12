Los fallos en las farolas dejan sin luz una docena de calles de Telde

Los vecinos de Telde exponen públicamente sus quejas por la falta de luz en determinadas calles del municipio. Lo hacen cansados de que todas las semanas algunas de las calles se queden a oscuras, haciendo que la inseguridad aumente a medida que se acaban las horas del sol. Un problema de antigüedad por parte de las instalaciones que hace que cada vez que llueve o cuando saltan las palancas, las farolas se apaguen. "El alumbrado público tiene más de 30 años, y aunque se han cambiado farolas, no se ha cambiado ni los cables ni los registros. Algunos, están al aire libre y cuando llueve o hay humedad saltan las palancas", explican los vecinos.

Desde los diferentes barrios aseguran que el servicio y la atención diaria, así como el control y la vigilancia dependen de que los propios vecinos denuncien, porque por esas zonas ni siquiera pasan Policías Locales o los servicios de mantenimiento. "Si nosotros no denunciamos públicamente estos hechos, si no nos quejamos a los concejales o al propio alcalde, aquí nadie hace nada y podríamos pasarnos así semanas", detallan. Aun así, destacan el esfuerzo del alcalde, Juan Antonio Peña, que a pesar de su estado de salud estos últimos días, estuvo pendiente a las necesidades de sus vecinos. "Peña incluso estando en el hospital ingresado movió hilos para que a nosotros nos pusieran la luz en la calle, pero a los dos días nos volvimos a quedar a oscuras", dicen.

No solo las calles más alejadas del centro, sino que las paralelas a San Juan también se han visto afectadas por esta problemática, y mientras el alumbrado navideño es tendencia en el municipio, algunas zonas se ven a oscuras. "En el barrio de San Francisco, por ejemplo, viven muchas personas mayores y han visto como su movilidad se ha visto limitada desde las seis de la tarde, cuando empieza a anochecer", manifiestan. No solo es un tema de estética, sino que los vecinos no se sienten seguros con la situación. "Aquí (en San Francisco) hay muchos okupas y tenemos miedo, porque la oscuridad siempre ha sido un sinónimo de inseguridad".

Además de ello, las personas que deciden visitar el municipio, tanto a nivel turístico como local, se enfrentan a la realidad de que las principales plazas se encuentran a oscuras y las calles colindantes sin luz. "Te puedes encontrar con una farola que funciona, y tres que no", explican los vecinos, molestos con la situación. "Hay que buscar una solución cuanto antes, tanto el alcalde como los concejales están al tanto de lo que está ocurriendo, pero esto es un problema de la empresa pública que lleva el alumbrado, y al final los que pagamos somos nosotros, los que vivimos aquí".

En total, los vecinos calculan que durante el mes de noviembre y lo que llevamos de diciembre se han quedado sin luz unas cinco o seis veces. "No estamos pidiendo una obra nueva, sino que haya luz en los espacios públicos, porque una noche le puede pasar a cualquiera, pero cuando es de forma sistemática está claro que hay que investigar por qué", aseguran varios de los vecinos. Una inseguridad que se transforma en actos vandálicos, pues según denuncian desde los barrios afectados, cada día es mayor el número de pintadas en muros y paredes.

La falta de luz en las calles ha creado inseguridad entre los más mayores, que optan por no salir

Juan Francisco Artiles, concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Telde admite que cada día reciben incidencias con temas referidos a la luz, algo que tiene que ver con la antigüedad de las instalaciones. "Hace mucho que no se renuevan, y en el próximo contrato, que se vence en septiembre de 2024, habrá que pensar en poner una solución. Se hará un estudio de la situación y se tomarán medidas para que esto no vuelva a pasar", asegura. Según Artiles, una parte del presupuesto deberá destinarse a renovaciones en zonas concretas, puesto que el 70% de las instalaciones del municipio están anticuadas. Sin embargo, a pesar de las quejas vecinales, desde el consistorio explican que todas las quejas "se atienden sobre la marcha a no ser que sean cuestiones subterráneas". El resto de incidencias, se suelen solucionar a las 24 o 48 horas como mucho. "Yo personalmente muestro una especial satisfacción hacia la empresa de alumbrado que lleva prestando servicio en Telde desde hace 14 años", sentencia.