Tonono González: "Dreamland debería ser un trampolín para exportar talento desde Canarias"

Despacito, pero sin pausa, el vecino de Telde Tonono González ha conseguido labrarse una sólida carrera como actor, guionista y hasta director. Actualmente compagina su labor como profesor de teatro con otros proyectos y en los próximos meses grabará dos películas en Gran Canaria, una de ellas con el director Daniel León Lacave. Asegura que la industria del cine en Canarias está aún en pañales, pero tiene un gran potencial.

¿Es fácil dedicarse al mundo de la interpretación desde Telde?

Llevo saltando de un sitio a otro en el mundo de la interpretación desde 1984. Ser actor, en general, es difícil. En esta profesión, solo el 7% supera los 30.000 euros de ingresos anuales y el resto vivimos combinándolo con otras actividades para subsistir. Es complicado, sí.

Tonono González en la película 'Cerca del océano' / LP / DLP

Sin embargo, cuenta con una trayectoria amplia tanto en el teatro como en el cine.

A veces da la sensación de que lo que uno hace es poco, pero cuando hago una mirada retrospectiva siento que he hecho bastantes cosas, no grandes, pero muchas. La gente suele ver la montaña como un todo, pero está compuesta por granitos pequeñitos, que es lo que estoy haciendo yo. Estoy muy feliz, la verdad. Este año pasado me dediqué exclusivamente a esto de la farándula y me han ido bien las cosas.

¿Recuerda con un cariño especial a algún personaje que haya interpretado?

Todos son distintos y cada personaje marca una etapa, incluso de mi vida. Podría decir que me gustó mucho interpretar a Almudena, uno de los personajes de Misericordia, de Galdós, porque siempre he sido un enamorado de Galdós y esta obra es espectacular. También uno que interpreté en Guía, en una ruta teatralizada de Camille Saint-Saëns, que me marcó porque llegué allí en las mismas condiciones que lo hizo él en el siglo XIX. Además, me he puesto en la piel de Néstor Álamo, de Galdós o de José Gordillo, y otros personajes en el cine.

La capacidad de sorpresa

Y rey mago. ¿Cómo se siente con un cambio de registro como este?

Papá Noel y, sobre todo, rey mago. En 2011, cuando se ‘jubiló’ el anterior, fui Baltasar, con dos manos de pintura, y a partir de ahí, siempre he sido Gaspar. Es una oportunidad para acercarme a un mundo que me encanta, que es el del niño y hacerle ver no se puede perder jamás la mirada infantil, esa capacidad de sorpresa que a veces perdemos porque nos van limitando.

Tonono González en una de sus clases de teatro en Guía / LP / DLP

De hecho, ahora está trabajando con niños y jóvenes en un proyecto de teatro en Guía

Estoy dando clases de teatro en Santa María de Guía gracias a la confianza que me ha dado la concejala de Cultura, Sibisse Guerra, una mujer enamorada de la cultura que estuvo con nosotros en un rodaje y ha mostrado un compromiso impresionante. Allí estoy dando clases y voy a hacer un proyecto educativo. Soy ya casi un hijo adoptivo de esa ciudad.

Vivir la realidad

¿En qué consiste ese proyecto?

El objetivo es hacer ver a la gente joven la dependencia que estamos teniendo de los aparatos móviles y de la falta de comunicación real, todo ello a través del teatro. Ya no existen tertulias, los amigos o se ven, sino que hablan por WhatsApp, se hacen y se muestran muchas fotos, pero no se viven experiencias. No hay tiempo para vivir en persona, sino que todo es muy artificial y de postureo. La idea es desarrollar dos proyectos con su participación activa tras un debate, para que sean conscientes de qué es lo que ven y hacen en los móviles.

En cuanto al cine, ¿tiene algún proyecto a la vista?

Dos. Por un lado, una película sobre la que no puedo dar mucha información aún y otra en agosto, que se llama La madre del monstruo, con Daniel León Lacave. Ambas se grabarán en Gran Canaria.

¿Y teatro?

El 3 de marzo estaré en el Guiniguada con la obra Luna, de Rocío Pozo, que está inspirada en la figura de Federico García Lorca.

Escena de la ruta teatralizada Camlle Saint - Saëns, en Guía / LP / DLP

En pañales

¿Cómo ve la industria del cine en Canarias?

La industria del cine en Canarias todavía está en pañales y tenemos un gran problema que es la distribución de los trabajos que se realizan aquí. El 90% de lo que hacemos se va a quedar en festivales de no mucho renombre, pero afortunadamente hay una corriente de chicos jóvenes que están dirigiendo y dan esperanza y, sobre todo, me siento muy feliz porque empiezan a aparecer directoras como Alba González Molina, Estrella Monterrey o María Jesús Alvarado que dan otro prisma y una sensibilidad que tanta falta nos hace. Necesitamos ver el mundo a través de los ojos de la mujer.

¿Y Dreamland Studio Canarias?

Puede ser un buen proyecto si no nos cogen como a los negros de las películas de Tarzán para llevar los bártulos. Todo lo que sea para aportar, bienvenido sea, pero que esa riqueza se quede aquí repercuta en esta tierra. Dreamland debería ser un trampolín para exportar talento desde Canarias.

¿Hay algún papel que le gustaría interpretar?

Todos son parte de ti y el que venga siempre será el mejor.

El actor teldense encarnando el papel de Néstor Álamo / LP / DLP

¿Y algún proyecto?

Tengo un guion escrito sobre la memoria histórica que quiero dirigir y ya estoy en conversaciones para intentar sacarlo adelante.

Memoria histórica

¿En qué consiste?

Quiero dar luz a nuestra memoria, a este pueblo que ha sido callado a base de palos y represión, un pueblo abatido que tiene como frutos de ello la falta de estima. Hay que sacar toda a dignidad y nobleza sin entrar en polémicas, no solo desde el punto de vista del aborigen, sino también de los siglos XVII, XVIII y XIX.

¿En qué época estará ambientada?

Ya hice -y creo que fui de los primeros- un mediometraje de ficción de la Guerra Civil, El pan nuestro, del que hice 21 proyecciones, y este proyecto va sobre esto, sobre toda la gente que está enterrada en el olvido y creo que se debe saber por qué somos así.

Literatura

El cine y el teatro están muy vinculados a la literatura, y ha realizado varios talleres en ese ámbito

Soy un enamorado de los dos extremos de la vida, de los niños y los ancianos, creo que en ellos se instala la verdad. Por eso empiezo pronto un taller de lectura para mayores en una residencia y quiero animarles luego a narrar a los más jóvenes para que estos vean que están vivos y tienen cosas que contar.

Durante un montaje de estatuas parlantes hacía de Sancho Panza y los coloqué a todos en círculo alternando a las personas mayores y a los niños, que estaban de manos y les conté la historia dando vueltas, y sonreían todos felices. Es una forma de unir y hacer terapia con quienes se están yendo y los que están llegando.

¿Cómo ve la cultura en Telde?

Tonono González, durante una de sus actuaciones / LP / DLP

Con esperanza. Se están haciendo las cosas bien con todo lo que conlleva una cosa como la cultura, que es algo inmaterial. Yo soy de la cultura de la semilla y no del volador. Un volador impresiona un día, pero luego ya no te acuerdas y defiendo, pues, la cultura de la semilla, de que se plante, enraíce, que tengamos la esperanza de que se convierta en un árbol y dé cobijo. Políticamente, es menos rentable porque viven de números y un acto con 1.000 personas, aunque sea vacío, es triunfante, pero uno con diez hoy no lo parece, pero si esos diez se trabajan pueden convertirse en miles de fieles a la cultura en el futuro. Pero en líneas generales, noto sensibilidad al respecto y, de hecho, tengo un proyecto que quiero desarrollar esta ciudad que podrá sembrar muchas semillas, pero del que no puedo hablar aún.