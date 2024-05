La oposición denuncia la "parálisis institucional" en Telde mientras el gobierno se centra en las "fiestas"

La oposición "de izquierdas" en el Ayuntamiento de Telde denuncia la "parálisis institucional" del municipio y que el gobierno local presidido por Juan Antonio Peña está centrado "en las fiestas" y no en la gestión de "los asuntos que interesan verdaderamente a la ciudadanía". Así lo afirmaron hace los portavoces del PSOE, Nueva Canarias y el grupo municipal de CC, Alejandro Ramos, Celeste López y Héctor Suárez, durante una comparecencia conjunta, "la primera, pero no la única", advirtieron, que tuvo lugar en la sede de El Casino La Unión.

El portavoz socialista, Alejandro Ramos, fue el primero en intervenir para asegurar que "la parálisis administrativa y de gestión es completamente absoluta" y que "son personas no electas quienes están manejando la ciudad", sin concretar a quiénes se refería. "La ciudadanía tiene que hacer una reflexión y es que detrás de muchísimas fiestas y muchísimos eventos se esconde una verdadera parálisis de lo que realmente a la gente le importa, el mantenimiento de los servicios públicos y de la ciudad, y la mejora de los barrios, que se encuentran abandonados".

Comparecencia de Celeste López, Alejandro Ramos y Héctor Suárez / LP / DLP

Contradicciones y "engaños"

Ramos, que aludió a las contradicciones entre áreas, como la ocurrida la semana pasada con la colocación de unos contenedores en el Cruce de Melenara, asevera que el gobierno de Telde no cuenta con un programa de gobierno y que "la ciudadanía votó engañada y se ha demostrado que, casi un año después, muchísimas las promesas electorales eran imposibles, ya lo decíamos en campaña, como la recuperación de Valora o apertura del polideportivo Paco Artiles y del Mercado Municipal de forma inmediata". Ahora, "la ciudadanía lo que tiene que hacer es analizar y, sobre todo, exigir a este grupo de gobierno transparencia, trabajo, rigor y la gestión de lo público".

El portavoz socialista quiso poner como ejemplo de la "parálisis" la devolución de 270.000 euros para políticas de igualdad, "donde las principales afectadas son las mujeres víctimas de violencia de género", pero también habló de la presentación de "un reglamento para el Mercado Municipal sin participación" en el que se abre la posibilidad de la gestión indirecta, o de la cesión irregular de un espacio público para la celebración de la Managers League.

"Pequeño ayuntamiento"

Asimismo, tachó a Gestel de ser "un pequeño ayuntamiento" mientras hay "otro del que no reciben absolutamente nada los ciudadanos", sino que "prima el gasto en eventos que, es necesario, que una ciudad que también necesita eventos de gran altura, pero que se esconde también muchísimas facturas sin control que denotan que es más cómodo hacerlo con una empresa pública y beneficiar a determinados amigos que la gestión de rigor público en esta ciudad".

Por su parte, Celeste López, afirmó que "este gobierno se está dedicando a todo lo que es superfluo, a lo que es accesorio, pero no a las políticas que verdaderamente dan respuesta a la necesidad de la ciudadanía y un ejemplo claro es que estuvieron meses y meses sin repartir las tarjetas de alimentos porque fueron incapaces de impulsar ese contrato, y también a día de hoy están repartiendo con seis meses de retraso las ayudas para cosas tan importantes como unas gafas o un aparato bucodental".

Inercia del mandato anterior

Las iniciativas aprobadas en este primer año de mandato, añadió la portavoz de Nueva Canaria, son fruto de la "inercia de las cosas que venían preparadas por el anterior gobierno, como la bajada del IBI, la contratación de 33 policías y otros perfiles que han sacado de las listas de reserva que dejamos preparadas, pero verdaderamente de las gestiones que ellos hacen son o un disparate, o lo hacen de espaldas a la ciudadanía, o va en contra del patrimonio municipal".

Por otro lado, López criticó "la manía de intentar ser los primeros, los mejores, como si Telde no existiera antes de junio de 2023 y proyectos tan importantes que estaban ya encaminados de varios millones de euros para el asfaltado han preferido pararnos para así decir que son de su cosecha". También denunció el gasto de los 300.0000 euros destinados a acciones de dinamización comercial, que incluía modificaciones en las luminarias o la señalización de las bolsas de aparcamiento "se gastó todo en un evento lúdico" y que el periodo medio de pago haya pasado de 90 días a principios de 2023 a 174 días al inicio de este año, por lo que pidió que se diera el mismo "mimo e impulso" para pagar estas facturas que los imprimidos a la tramitación de pagos a ex cargos políticos. "Estamos muy preocupados porque conocemos que esta manera de funcionar puede traer una deriva económica para este municipio y desgraciadamente podemos volver a tener que ver planes de ajuste, recortes de los servicios y subida de impuestos".

Giro de 180º

Con ellos coincidió Héctor Suárez, portavoz del grupo municipal de Coalición Canaria, quien añadió su preocupación por el "declive institucional" y porque "estamos viendo un reflejo de las políticas iniciadas en 2003 que nos llevaron a recortes de servicios públicos, cierres de actividades muy importantes para esta ciudad y subidas de impuestos". Por ese motivo, agregó, "vamos a luchar sin descanso para que el Ayuntamiento dé un giro de 180º que no permita que nos lleve a una desidia ante los grandes proyectos".

Suárez hizo hincapié, por otro lado, en que "se han anulado" los debates sobre los grandes proyectos de la ciudad "con el objetivo de darnos pan y circo", pero "no se resuelven los problemas de la ciudad".

"Queremos evidenciar que esta oposición no es un problema, sino que va a ser la solución", sentenció. En este punto, precisó que han "aportado soluciones, escritos, iniciativas y lo que nos hemos encontrado es falta de transparencia, no nos responden a ninguna pregunta con claridad, todo es oscurantismo, los expedientes los tenemos que reclamar al Diputado del Común o al Comisionado de Transparencia, y además estamos sobre todo unidos porque no vamos a permitir que cada Pleno se termine amenazando con nuestros expedientes pasados; ni tenemos miedo, ni aceptamos ningún tipo de persecución por hacer oposición".