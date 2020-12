Un año más para David García

En el contrato de García con la entidad isleña -firmado el 14 de junio de 2017 -se recoge una cláusula de ampliación automática si se alcanza la cifra de quince duelos oficiales entre Liga y Copa del Rey. Al sumar once (diez del campeonato doméstico), si participase -aunque fuese con un minuto- en los cuatro que restan ya tendría la recompensa de prórroga por un curso más.

Además, si juega los cuatro que restan superaría al mito Germán, y se consagraría como el futbolista con más partidos en los 68 años de historia del club isleño. García encadena su 15ª temporada de forma consecutiva en la UD, y es un superviviente. Debutó en la 2003-04, en la categoría de plata, de la mano del técnico Juan Manuel Rodríguez -ahora en Las Palmas Atlético- y contabiliza 300 duelos en Segunda, 96 en Segunda B y 51 en Primera. 28 de Copa y diez en diferentes liguillas de ascenso completan un expediente récord. "Claro que me gustaría seguir. Y me queda más de un año, no me esté retirando", asegura a este medio el capitán.

Galones ante el desastre

Con dos ascensos -uno a Segunda (2006) y otro a Primera en el mágico 21-J de 2015-, el sureño ha terminado convirtiéndose en protagonista con Jémez. En esta 2017-18, ha pasado de invisible a titular. Jugó un partido con Manolo Márquez -en el Sánchez Pizjuán- y otro con Pako Ayestarán -ante el Celta en el Gran Canaria. Pero la llegada de Paco Jémez se ha convertido en su salvación. Así como la lesión de Pedro Bigas y la cesión de Mauricio Lemos al Sassuolo del Calcio italiano. En esta revolución del mercado invernal, el marcador central Aythami Artiles Oliva rescindió su contrato y se sumó al proyecto del Córdoba. Ximo Navarro y Gálvez ilustran la competencia para David García.

Entre sanciones y buenas actuaciones -sobre todo ante la Real Sociedad y Real Betis-, el gladiador de Maspalomas se ha encargado de responder a las expectativas. El descenso y el desastre en los despachos no han salpicado al capitán, que está bendecido por la grada. En pleno proceso de reconstrucción, con David García la UD cuenta de un elemento de rango y jerarquía. El mayor socio de un entrenador.

El nuevo núcleo duro

Tras la venta de Jonathan Viera al Beijing Guoan, así como la salida de Aythami Artiles al Córdoba de Sandoval, la UD perdió a dos de sus capitanes. Con David García en la primera posición del ranking de la jerarquía del brazalete, Vicente Gómez (contrato hasta 2020) y Dani Castellano (2020) completan la relación de estandartes.

En el mejor momento de la temporada, es además el último realizador de la UD. Fue en el Ciudad de Valencia, ante el Levante UD, en la trágica derrota ante los granotas (2-1). En la competición del caviar ha lucido su arista realizadora con cuatro tantos en tres campañas y todos lejos del Gran Canaria en El Madrigal ante el Villarreal, Riazor ante el Dépor, Osasuna en el Reyno de Navarra y la última, ante el Levante, en el Ciudad de Valencia.

Tras fracasar la última política de contrataciones -con operaciones nefastas como la de Emenike, que vino lesionado, o la de Ezekiel-, la UD piensa en David García como el espejo perfecto para los platanitos como Benito Ramírez, Expósito, Fabio, José Artiles o Carlos González.

El 17 de septiembre de 2003 ante el Elche en el Martínez Valero comenzó un ciclo eterno. Incombustible. Y se acerca la 16ª temporada consecutiva del '5' en plena travesía por la Segunda B, Segunda y Primera. Siempre de amarillo, de los 20 a los 36. De Juan Manuel a Jémez.

Lejos de terminar arrasado por la debacle estructural, David García se mantiene firme. Se ha ganado la continuidad como marqués de la nueva era. La primera piedra tras la catarsis. Un líder incontestable, que tiene a Germán Dévora a tiro.