Día de salidas en la UD Las Palmas. Pablo Haro y Carlos Quintana, jugadores de Las Palmas Atlético, dejan la entidad amarilla. Ambos jugadores anunciaron su adiós a través de sus perfiles en las redes sociales.

Por un lado, Pablo Haro se va solo un año después de aterrizar en la entidad para jugar con Las Palmas Atlético. El centrocampista nacido en Segovia -aunque criado en Sevilla-, alcanzó el primer equipo, con el que disputó cinco encuentros -cuatro de LaLiga SmartBank y uno de Copa del Rey -. "Hasta aquí mi etapa en la Isla. Agradecer a todos mis compañeros, cuerpo técnico y afición la buena acogida que me han dado durante este año tan difícil y a la vez tan bonito", escribió Haro en su cuenta de Twitter.

También por la misma vía comunicó Carlos Quintana que no seguirá como jugador de la UD Las Palmas la próxima temporada. Internacional sub 19 con España, Quintana no encontró minutos esta temporada con Juan Manuel Rodríguez en el filial y salió cedido al Sanluqueño. El pasado curso también lo jugó a préstamo en el Unionistas de Salamanca. Tras una vida en la UD ahora deja el club. "Me voy satisfecho de haber dado todo", apuntó el central.