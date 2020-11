El tercer regreso del genio será una bomba de relojería. Por ahora, toca esperar. Pero nunca se sabe tratándose del emperador. El pasado domingo, en el Suzhou Olympic Sports Center Stadium (Shanghái), Jonathan Viera Ramos se estrenó con una aparición de cuatro minutos para batir (1-2) al Dangdai con el Beijing Guoan. Su contrato expira en diciembre del 2021 y su agente, Iván Cristovinho, analiza las opciones de regresar a Gran Canaria. Una repatriación para besar la historia.

"Le puedo asegurar que Viera volverá a la UD Las Palmas; de eso no hay dudas. No le puedo decir si antes de la fecha de finalización de su contrato, lo tiene y debe cumplirlo. Pero cuando regrese a la UD lo hará para hacer historia y no para colgar las botas", asegura el agente del mediapunta, que llegó cedido el pasado septiembre para escenificar un ciclo de oro con Mel y Pedri: fue determinante en ocho victorias en la primera vuelta.

"Sé del nivel competitivo de Jonathan, es ambicioso y un ganador nato. El Granada se metió en Liga Europa y si viene a la UD es para hacer historia. Con Setién ya se miró a Europa; la idea sería ascender y buscar algo bonito en este club. Cuando digo hacer historia me refiero a goles, registros individuales y colectivos. No vendrá de vacaciones, como se dijo el pasado 2019, tras el acuerdo entre el Beijing y Las Palmas para venir cedido hasta diciembre".

El presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, hace solo unas semanas ya destapó el plan que maneja el club isleño de volver a disponer del talentoso jugador de La Feria. "Si hay algún contratiempo [rebrotes del virus] con su situación, estaríamos atentos. Pero ahora mismo tiene contrato", aseguró el principal mandatario isleño.

Cristovinho recoge el guante y hace un análisis de la situación actual del mercado. Aplaude la contratación de Tino Luis Cabrera como secretario técnico. "El mejor fichaje que podía hacer Las Palmas es Tino Luis. Cree en el jugador de la tierra, lo ha mamado. Sin lugar a dudas estamos ante una contratación que dará mucho que hablar. El mejor movimiento en años".

¿Y si el virus para la competición en China -comenzó con cinco meses de retraso-? Cristovinho matiza que es imposible que Viera perdone un año de contrato. El Beijing solicitaría una compensación. "Como ya pasó con la lesión [fisura en la costilla el pasado verano], siempre pueden surgir problemas y oportunidades. Viera tiene un contrato muy alto y ya le digo que no dejan salir a un jugador de ese caché a coste cero. Quieren recuperar el coste del traspaso. Ahora mismo cuentan con él. Cuando estuvo aquí, quedó patente su compromiso con lo que hizo.

Estaba el rumor de que venía de vacaciones, vacaciones poquitas...".

En caso de que llegase cedido, sería una operación compleja y de un coste elevado. "En ese contexto, Jonathan no puede hacer nada. La ficha la tiene el club chino; ya perdió dinero cuando vino en 2019. Pero bueno ha pasado varias veces; los canarios son los que tienen que tirar de esto. Se buscaría la solución para llegar a un acuerdo, pero ya es hablar por hablar". Y reitera que el Beijing, si Viera quiere liquidar el último año y regresar en diciembre de 2020, pediría "una compensación" que está fuera del alcance de la economía de guerra de la UD.