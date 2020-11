Vitolo: "Mi deseo es volver a la UD; es mi casa"

Considero que la competición, en el ámbito deportivo básicamente tuvo diferentes etapas. Una en la que estuvimos muy bien y otras, con un nivel inferior o menos regular, en las que brilla el registro competitivo. Es el peso del escudo. En esas fases de cierto decaimiento, resurge lo más valioso de esta familia. Y es más, es el punto fuerte del Atlético. La capacidad de levantarse y competir. El Atlético siempre compite y ahí queda el resultado ante el Liverpool en la Champions en el partido de vuelta. Luego había que readaptarse al nuevo escenario. En nuestras casas entrenamos más duro que nunca y se vio reflejado en el tramo final de LaLiga, y ahí queda patente la mejoría.

En la liga del poscovid -el tramo determinante de esas once jornadas desde el pasado 12 de junio-, el Atlético ha sido el segundo mejor equipo con 25 puntos. Solo superado por el campeón Real Madrid (31 puntos). ¿Por qué se adaptó tan bien su equipo a este nuevo fútbol de las mascarillas, protocolos y estadios vacíos en 37 días de lucha?

Fue un tema de estructura y planificación del orden deportivo. Sabíamos que teníamos que apretar en el esprint final para meternos en una competición del prestigio de la Champions

¿El Madrid, de Benzema, el VAR, la productividad realizadora de Ramos (seis goles en el poscovid) y el perfil bajo de Zidane, le pareció el justo campeón de la edición liguera de la 2019-20?

Al final, y son 38 jornadas de un examen exigente, en este caso en dos fases, conquista el título de LaLiga es el que más puntos logra. Así de contundente.Y el Real Madrid hizo un tramo final muy bueno, donde no perdió ni un solo partido [diez victorias y un empate]. Eso marca, decide y brinda títulos. La regularidad marca diferencias.

A nivel particular, jugó 184 minutos tras el parón por la pandemia. ¿Esperaba disponer de mayor continuidad? Y eso que logró marcar ante el Valladolid el tanto del triunfo. Pero siguió postergado al ostracismo del banco.

Uno siempre quiere jugar y tener el máximo de minutos posibles en cada una de las competiciones que afrontes. Tendré que seguir trabajando para disponer de más minutos. No hay otra alternativa.

Llega lo más hermoso. La 'Champions'. ¿Cómo encara la eliminatoria con el Leipzig alemán en los cuartos de final?

Es un rival muy difícil. Si ha llegado hasta los cuartos es porque tiene buen equipo. En la Bundesliga es de los más fuertes.Así que será un partido bonito y competido.

Ya tiene cuatro UEFAS y una Supercopa de Europa. Le falta la Copa de Europa. ¿Sueña con conquistar la 'orejona'?

Sería algo muy grande, difícil de explicar con palabras. Pocos jugadores pueden ganar una Champions. Y si la ganase es uno de los días más felices de mi vida dentro del fútbol. Ojalá que se pueda dar y sobre todo por una razón: la afición del Atlético ya se la merece.

Tras eliminar al Liverpool -actual campeón- en Anfield en un ejercicio de épica, el Atlético figura en todas las quinielas como uno de los grandes aspirantes a la primera 'orejona' en su historia. Sobre todo, por el cuadro -Lepizig y PSG o Atalanta en el cruce de semifinales-. ¿Considera que se les brinda la gran oportunidad de sepultar esa condición de eternos segundones [van tres finales perdidas de Copa de Europa]? V an por el lado fácil del cuadro -lograron evitar a los gigantes como Barça, Madrid, City...-

Para nada. Aquí lo del cartel de favoritos es una trampa mortal. No creo que vayamos por el denominado lado fácil de una competición tan exigente como la Liga de Campeones. Además, cambia el formato, solo hay un partido...El Leipzig de la Bundesliga, como ha demostrado en los últimos meses, es un gran equipo y hace un fútbol muy bueno. Lleva varias campañas dando campanazos. Y luego aparece el Atalanta italiano, que logró eliminar al Valencia, y el PSG, que son rivales muy fuertes y lo han demostrado en sus respectivas ligas. Brillan en sus competiciones domésticas, entregarnos al relajamiento y conformismo, no es buena señal. Pero es que además, en esta nueva ValenciaChampions,

¿Qué opina de lo qué aconteció con los positivos del Fuenlabrada, que sigue confinado en A Coruña tras la suspensión del crucial partido ante el Dépor? La cifra ascendió a los 28 casos de infectados en la expedición azulina. ¿Qué solución plantea con la celebración de un playoff de ascenso a Primera en el aire?

Hay que ser realistas. El tema gravísimo de la Covid-19 es un drama tremendo, así como se repercusión en los órdenes económicos, empresariales, sociales, sanitarios...Sobre todo en el Archipiélago. Qué decir del turismo o de los hoteles. Con todos esos ingredientes, la lluvia de casos positivos o con riesgo es una opción que se podía dar al tener otra vez muchos contagios en España. Fue una pena para ellos la verdad, estamos ante un año muy difícil para todos. Resulta muy extraño todo lo que está pasando, porque está en juego la salud y supervivencia de muchas familias. Esperamos darles consuelo desde el fútbol. Sobre todo a los colchoneros.

¿Qué le parece el adiós del 'Mono' Burgos del banquillo colchonero y tras encadenar tantos éxitos junto al Cholo Simeone?

Germán 'Mono' Burgos es un tío increíble, muy buena persona y vaya donde vaya le irá bien, de la mejor de las maneras, porque atesora un gran liderazgo en estos espacios de la intimidad. Conoce la mejor manera de llevar un equipo, lo ejecuta de una forma increíble. Le deseo la mejor de las suertes, es un crack en todos los sentidos.

Geles en los estadios, mascarillas,silencio en la gradas, hoteles bunkerizados, viajes en chárter para competir, test PCR cada 48 horas...¿Qué fue lo más difícil de afrontar y encarar bajo los exigentes protocolos de LaLiga de Tebas contra la pandemia?

Lo peor es no tener a tu afición en un partido de LaLiga, no disponer de su aliento en cada minuto. No ver a tus seguidores, con esos ánimos increíbles cuando marcas. Te pierdes la alegría de tus incondicionales; eso es lo peor. Ojalá que pase todo esto cuanto antes y volvamos a la normalidad total.

El presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, le quiere ver otra vez de amarillo en el futuro inmediato. ¿Qué tiene que decir?

Siempre he manifestado que mi deseo es volver a la UD Las Palmas, pero bueno ojalá que se pueda dar bajo la mayor celeridad posible. Tengo contrato con el Atlético [hasta el próximo junio de 2022] y ya veremos. Es mi casa, mi tierra y el equipo de mi vida; poco más puedo decir. Por ahora, tenemos que esperar. Ahora nos viene una asignatura pendiente muy bonita como es la Copa de Europa.