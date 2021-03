Mel: “Hay que dejar la versión de hermanitas de la caridad”

“Tengo gente que igual no había nacido en 2001 -último triunfo en Tenerife-, así que no hay preocupación”

“Nunca diré que son los jugadores los que me han hecho perder. Los jugadores son los que hacen ganar y yo lo que quiero es que tengan en mí una guía y se refuercen conmigo en cosas que tienen que mejorar, pero que sigan su camino y hagan una buena temporada. Saben que soy un hombre sincero, que dice lo que piensa para mejorar las cosas”, explicó.

“Los errores que cometemos, que a veces son demasiado groseros, nos sacan de los partidos y nos cuestan muchos puntos”, lamentó, por otra parte, el madrileño, al tiempo que reconoció haber centrado parte del trabajo de la semana en la concentración durante los 90 minutos.

Dos décadas

Con la vista puesta en el derbi, el técnico restó importancia al hecho de que la UD no gana en Tenerife desde diciembre de 2021, cuando él era el entrenador del Tete (1-3). “En el equipo tengo gente que igual no había nacido cuando eso pasó, por lo que no es una preocupación”, sentenció.

“Los jugadores saben de la importancia del partido. Da igual si hay público o no, el resultado valdrá lo mismo. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en conseguir un buen resultado y en que estamos jugando el partido más importante para la afición de la UD Las Palmas”, agregó.

Cuestionado por si al vestuario había llegado el apoyo mostrado por ciertos sectores de la afición amarilla a través de la redes sociales, dijo: “No solo le llega, sino que yo me encargo de que le llegue. Ahora, que no tenemos contacto con nadie porque así lo dicta el protocolo, necesitamos que no haga más frío. Creo que tenemos que aceptar eso. Esta es una semana de ilusión y hay que buscarla en esas cosas”.

En cuanto al rival, Mel aclaró que “la tabla no dice que el Tenerife lo está haciendo muy bien y nosotros muy mal, dice que lo estamos haciendo igual y que no hay tanta diferencia entre unos y otros”. “Nosotros tenemos muchos goles en contra, pero algo haremos bien cuando; aun con ese problema, estamos en mitad de tabla”, añadió en ese sentido.

“Si yo repaso la nómina de jugadores que tiene el Tenerife, veo una serie de futbolistas con mucho oficio, que saben lo que es esto y que ya demostraron en el derbi que van al 100%”, advirtió.