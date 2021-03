Mel, el pacificador. El máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, José Mel Pérez, tendió puentes hacia la figura de Bib Flow Jesé Rodríguez. El exdelantero del Madrid y PSG se retiró en el Heliodoro tras propinar una patada al cartel del cuarto árbitro. El novelista lo quiere en su barco. "Jesé tiene en mí a un amigo, una ayuda, un apoyo. Y un entrenador que conoce este oficio producto de su amplia experiencia. Lo que le he dicho es lo que opino. Pero Jesé no vino a meter todos los goles que pueda de la UD, que ojalá; pero viene a hacer otras muchas cosas de importancia para el equipo. Mientras veamos un Jesé implicado y que ayude en lo que sabe y conoce, debe estar tranquilo porque los goles llegarán. Al igual que con el resto de jugadores de la parte ofensiva como Araujo, Rober o Mujica. Sería muy escueto o simple resumir lo aportación y cometidos de Jesé solo con la cifra de goles. En mí, tiene un defensor y siempre le tendré la mano".

En relación al ostracismo del mediapunta tinerfeño Kirian Rodríguez, 52 minutos en las últimas cinco jornadas, aclaró que no hay problema alguno. Y que solo se quedó fuera, por decisión técnica, en el último pulso ante el CD Tenerife en el derbi del silencio. "Kirian está perfectamente. No es baja. Pensé que no debía estar por decisión técnica ante el Tenerife. Fue la única ocasión". En cuanto al lateral izquierdo, ante la baja de Dani Castellano y el ruinoso partido de Jonathan Silva en el recinto tinerfeño, Mel manifestó que dispone de "mil opciones". "Desde Cardona de central y Eric de lateral [por la izquierda], así como los casos de Benito Ramírez o Jonathan Silva. Se me vienen a la cabeza otros partidos que no ha estado Dani y lo hemos solventado de manera productiva". La UD recibe a un Lugo herido, desde las 20.00 horas en el Gran Canaria. Un rival que encadena nueve duelos sin victorias.

Confirma el agujero en la medular: Javi y Rivera causan baja. Además, de la ya conocida de Enzo Loiodice -que se suman a la de Aythami Artiles-. No se fía de la crisis del CD Lugo. "Cuando preparas un partido lo haces para ganar. No pensamos en que vamos a perder ni que vamos a resucitar al Lugo. Estamos con toda la ilusión de hacerlo bien". Desvela la presencia de Valles, a pesar de la llegada en la jornada de hoy de Álex Domínguez tras su experiencia con la selección nacional sub 21. ¿Qué alicientes tiene la UD cuando restan once jornadas? Para Mel, quedan muchos. Una lista infinita: "No hemos conseguido el objetivo principal y esta categoría es machacona. Los números deben decir que lo has conseguido y hasta que eso no pase no se puede relajar nadie".