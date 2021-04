Cambios para la reactivación

El entrenador, por tanto, no podrá repetir el once por cuarto partido consecutivo. Esos jugadores se habían ganado el sitio después de las buenas actuaciones ante el CD Lugo (6-1) y el RCD Mallorca (1-1), sin embargo, los mismos ofrecieron una imagen muy distinta frente al conjunto carbayón. La idea, era la misma, no cambió, pero la predisposición de los ejecutores de los sistemas fue distinta a la de los duelos anteriores.

El candidato principal a sustituir a Jesé era Rafa Mujica, sin embargo, el grancanario está descartado por un accidente que sufrió el domingo pasado en las instalaciones del Sporting de Gijón, en Mareo, donde la UD entrenó el día después del partido antes de regresar a Gran Canaria.

Pejiño, el candidato principal a entrar por el grancanario; Araujo se trasladará hacia el centro

Mujica acudió a la sesión en zapatillas y sufrió un corte en el dedo gordo del pie, motivo por el que le tuvieron que dar puntos en la zona. El futbolista cedido por el Leeds United hasta final de temporada no sólo no pudo ejercitarse el Asturias, sino que tampoco pudo hacerlo ayer ni podrá hasta dentro de unos cuantos días, por lo que no está disponible para recibir al cuadro malagueño.

Así pues, el siguiente en la lista sería Edu Espiau siempre y cuando Mel mantenga el dibujo 4-4-2 que ha planteado para su equipo en los últimos meses. De ser así, el grancanario y Sergio Araujo, que se trasladaría desde la banda izquierda hacia el centro, formarían en la delantera, ya que el técnico considera que el argentino debe jugar en punta si Jesé no está.

Efecto dominó

Tal movimiento, por otro lado, implicaría que Rober González, desaparecido durante dos partidos tras su hat-trick ante el Lugo, volvería a la banda derecha, de donde desaparecería Clemente, errático en Oviedo. En la izquierda, el candidato principal para esa zona es Pejiño, que hasta el derbi había cuajado buenas actuaciones hasta que el madrileño le sentó en las últimas tres jornadas.

El entrenador, por contra, está satisfecho con la respuesta de los suyos en defensa

Por otro lado, Kirian Rodríguez, que no desentonó cuando saltó al campo en el tramo final del choque del sábado pasado, está casi descartado por culpa de unas molestias en el isquiotibial producto, precisamente, de haber calentado muy poco antes de entrar. En cualquier caso, su presencia se valorará en los próximos días, aunque tiene muchas más posibilidades de no estar. Ayer, de hecho, no se ejercitó.

En la parte de atrás, en cambio, Pepe Mel no planea ninguna variación, ya que está satisfecho con Valles en la portería; Lemos, Álex Suárez Curbelo y Benito en la defensa; y Sergio Ruiz y Maikel Mesa en el doble pivote. Defensivamente, la UD estuvo bien en Oviedo salvo en el tiempo añadido, cuando el portero sevillano evitó la derrota con tres paradas. Pero arriba sí habrá cambios para buscar una reactivación necesaria.