La UD mantiene intacta la hoja de ruta de renovar a Mel tras el 4-0

El patetismo de Cornellà no afecta a la hoja ruta de la UD sobre el futuro de José Mel Pérez. El crédito del novelista late intacto. El conjunto amarillo firmó en el RCDE Stadium los peores 22 minutos de campaña. Una puesta en escena para llorar -tres tantos de Puado- y la roja infantil de Álvaro Lemos (42’) cimentaron un bofetón kilométrico. El (4-0) de la deshora en la 36ª jornada ante un gigante periquito de 72 millones de presupuesto -el mayor de la historia de la categoría- y un tope salarial de 44,7. Si no es por Valles, a la UD le caen siete. El propio novelista Mel fue categórico en la sala de prensa del estadio blanquiazul. “Por lo acontecido aquí, yo no renovaba al entrenador ni de coña”, aseveró el madrileño, que reconoció la apatía de sus pupilos. “Estuvimos desaparecidos”, insistió dolido.

El pasado martes, el presidente de la entidad grancanaria, Miguel Ángel Ramírez destapaba que tiene en su agenda una cumbre urgente para cerrar la ampliación contractual del estratega -su vínculo concluye el 31 de mayo-. Una decisión respaldada por el director deportivo Luis Helguera. El (4-0) y el hecho de convertirse en el conjunto más batido de la categoría de plata -48 dianas en 36 duelos- no modifica el guion.

“Todo sigue igual, por el mismo camino. Los proyectos no se fundamentan en un resultado. Ni desde una óptica pasional. Tranquilidad, calma, responsabilidad y autocrítica”, realzan desde la zona noble de Las Palmas. Con la herida abierta, los cuatro puntos de sutura, por los cuatro goles del bloque de Vicente Moreno, desechan hacer pública la fecha y hora de la cumbre por la renovación. Mutismo sobre el ‘Tratado de Pío XII’. “Nos reuniremos esta semana, pero no vamos a retransmitir las reuniones”, advierten en el club.

El desgaste del culebrón llega al césped: una victoria en las últimas siete jornadas

A la UD le restan seis partidos -18 puntos- y este domingo recibe a la SD Ponferradina del exdelantero amarillo Yuri (19.30 horas, Movistar LaLiga). Con 46 puntos, los amarillos ocupan la 13ª plaza y tienen el descenso a ocho unidades. Un triunfo -el festival ante el Lugo (6-1)- en las últimas siete jornadas ha eternizado un final sin alicientes. Falta sellar de forma matemática (50 puntos) la continuidad en Segunda. Superar la novena plaza y las 57 unidades de la 2019-20 y terminar por encima del Tenerife -tónica que se mantiene imperturbable desde el curso 2010-11-.

La final del siglo

Alcanzar los 49 puntos, de forma urgente,es la gran obsesión de una UD que tiene en su mira telescópia a la SD Ponferradina. “Ni Viera ni Mbappé, no nos conviene despistar al plantel y al entorno de lo realmente notorio: sellar la salvación de forma matemática”, recalca un ejecutivo de máxino rango.

El propio Mel, que recogió el guante al anuncio del ‘presi’ -”mi predisposicion es absoluta”-, también hizo público su hastío por el culebrón. “Se habla demasiado de mi renovación”. La UD apaga la luz y no radiará las conversaciones con el novelista tras la debacle.