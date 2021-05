Cazado en la Superliga de China. Pendientes de la rodilla del nuevo Mesías de la 21-22. Jonathan Viera Ramos, mediapunta del Beijng Guoan, ha tenido que retirarse en el minuto 42 tras una entrada de un rival del Dalian Pro en la disputa de la tercera jornada del campeonato chino. Wei Wu impactó, rodilla con rodilla, en la articulación del grancanario que se fue al suelo y lo hizo un mal gesto. El Beijing se hizo con la victoria (2-0), la primera de este curso 2021, y Viera será examinado en las próximas horas para calibrar el grado preciso de la lesión. Pudo abandonar el recinto de juego por su propio pie.

El atacante de 31 años afronta su cuarta temporada en la competición asiática y en diciembre pone fin a su vínculo contractual con el gigante chino. Del Beijing a la UD Las Palmas para luchar por el ascenso. La presencia de Jonathan Viera para el próximo curso ya se encuentra avanzada y será la piedra angular del nuevo proyecto 2021-22 -al que también se sumará Jesé Rodríguez-.

Desde el entorno del talentoso jugador de La Feria avanzan que el percance no tiene buena pinta. "Ahora solo cabe esperar a las valoraciones de los primeros exámenes médicos del Beijing. Nos gustaría hablar desde certezas, no es una situación agradable". Viera fue incluido en el mejor once de la pasada jornada, en la que logró su primer tanto de la campaña. Cabe recordar que ya sufrió una grave lesión en una costilla, que forzó su regreso en calidad de cedido el pasado agosto del 2019.