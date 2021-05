El último chasco de Tana

“Él nos pedía dos millones de euros y llegamos a un acuerdo de 500.000 euros, que creo que es satisfactorio para las dos partes. Todo el mundo sabe el cariño que le tenemos a Tana y por ese motivo había que resolver el asunto de la mejor manera posible”, argumentó Miguel Ángel Ramírez en los medios del club. “Este acuerdo me da la razón. El club reconoce que el despido fue improcedente, de lo contrario no hubiera habido juicio. Tampoco quiero entrar en temas económicos, porque lo que más me interesaba era que se limpiase mi nombre y se demostrase que todo fue una estrategia para librarse de mi contrato», afirmó el canterano amarillo.

El aterrizaje

Ahí, Tana Domínguez ya tenía equipo. Sin embargo, volaba a ras de suelo, sin volver a despegar. La llegada del grancanario Toni Cruz a la dirección deportiva del Albacete en el mes de diciembre le abrió la puerta al Carlos Belmonte. Por delante, un objetivo personal: volver a sentirse futbolista y ganar la regularidad que perdió desde hacía varias temporadas. Su paso por la Segunda División en China fue un abismo y desde la salida de Quique Setién, el único entrenador que supo sacar lo mejor de Tana, de la entidad amarilla, la luz del atacante desapareció.

Pero las cosas para Tana no han ido demasiado bien por Albacete. En lo colectivo, Tana llegó en una situación compleja. El equipo manchego, prácticamente desde el inicio de la temporada, estuvo coqueteando por el descenso. Cuando Tanta llegó al Belmonte, el conjunto albaceteño era antepenúltimo con solo diez puntos. El pasado miércoles, tras las victorias de Logroñés y Alcorcón, el Albacete certificó su descenso a la Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol nacional en la reestructuración del balompié nacional.

Y eso que la historia no empezó del todo mal para él. El día de su debut, victoria contra el Zaragoza (1-0). Una semana más tarde, hizo lo mismo contra el Oviedo (0-1). Aquellos tres puntos le valieron al ‘Alba’ para salir de la zona roja. Desde entonces, se instaló en esa zona y nunca más volvió a salir. De las siguientes 17 jornadas, 13 las pasó como farolillo rojo de la competición.

En esas, Tana nunca encontró su hueco. Acumula solo siete partidos, donde no ha jugado completo ninguno de ellos. Solo ha sido una vez titular –ante el Leganés en el mes de febrero– y su mochila de minutos es más que escasa: apenas 145 minutos, o lo que es lo mismo, ni dos partidos completo. En ninguno de los encuentros, más allá del que salió en el once inicial, ha llegado a la media hora sobre el césped. Sin goles ni asistencias, sus minutos se reducen a un 8% de los que ha podido jugar.

Ahora está en la lista de convocados para el penúltimo partido de LaLiga SmartBank, donde el de San Cristóbal jugará por primera vez frente a la UD Las Palmas si pisa el campo. Un reencuentro con más pena que gloria para él y la sensación de que mucho tiene que cambiar para que vuelva a brillar como antaño.

–el primero en caer–, el extremo Cedric Teguía y el medio colombiano Dani Torres –pretendido por Las Palmas hace un par de veranos–. Solo en centrocampista sudamericano ha tenido cierta trascendencia en los planes de Menéndez primero y ahora de Fran Noguerol, el cuarto entrenador del año en un Albacete que empezó mal antes de la llegada de Cruz.

Apuesta de Toni Cruz

A inicios de este mes, el Albacete, que todavía no había firmado su sentencia en la categoría, empezó a cortar cabezas. Y las primeras fueron las últimas en llegar, con apenas cuatro meses de trabajo: el grancanario Toni Cruz en la dirección deportiva y Alejandro Menéndez, la apuesta del exdirectivo amarillo para el banquillo. El bagaje que dejó Cruz en su primera aventura profesional en la dirección deportiva tras abandonar la UD fue de apenas tres fichajes: Tana -el primero en caer-, el extremo Cedric Teguía y el medio colombiano Dani Torres -pretendido por Las Palmas hace un par de veranos-. Solo en centrocampista sudamericano ha tenido cierta trascendencia en los planes de Menéndez primero y ahora de Fran Noguerol, el cuarto entrenador del año en un Albacete que empezó mal antes de la llegada de Cruz.