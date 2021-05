Un fin de curso agridulce para Álex Domínguez

Porque si el guardameta catalán perdió su sitio en la portería amarilla fue, precisamente, porque Luis de la Fuente le citó para formar parte de la selección que en marzo logró la clasificación para los cuartos de final, cruce en que La Rojita se medirá con el combinado croata el próximo lunes (17.00 horas).

La convocatoria, en la que figuraba como tercer portero por detrás del examarillo Josep Martínez, del Leipzig, y Álvaro Fernández, del Huesca, únicamente le privaba de participar en un partido con la UD, el derbi en Tenerife, sin embargo, fue suficiente para que Álvaro Valles, que completó una buena actuación, recuperara la titularidad.

Girona

Álex Domínguez se marchó a la concentración con la sub 21 después de jugar frente al Girona en un partido en que la UD perdió casi todas sus posibilidades de alcanzar la promoción de ascenso tras caer por 1-2. No sabía entonces que sería su última participación hasta el pasado lunes, cuando fue titular frente al Albacete Balompié por la lesión del meta sevillano.

Un mes antes su citación con el combinado de De la Fuente, sin embargo, no significó que perdiera su sitio en el once. Entonces se perdió el choque de Almería, en el que Las Palmas cayó por 3-1 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneos. Pero cuando regresó de la concentración recuperó su lugar y jugó cinco encuentros hasta que finalmente Valles se afianzó en la portería.

Y ahora que por culpa de esas suplencias no ha sido citado para la fase final del Europeo, al menos se consuela con la participación en las dos últimas jornadas. Con un sabor agridulce, en todo caso, pero al menos con la posibilidad e jugar.

Cabe recordar que el de Granollers, considerado el segundo portero esta temporada, aunque mantiene la ficha del filial, pasará a tener un contrato profesional con la entidad amarilla a partir del próximo 30 de junio, cuando la UD ejercerá su opción unilateral. Lo que no está claro es si continuará en la plantilla, toda vez que, gracias al escaparate de la selección, puede ser un activo importante para dejar dinero en caja en forma de venta.

Será una cuestión que, en todo caso, se planteará próximamente. De momento Álex Domínguez afronta el final agridulce de un año en el que ha vivido de todo: desde la alegría por formar parte del primer equipo, a la satisfacción por ser titular, a la decepción por perder el sitio y a la tristeza por no ir al Europeo.

Rober y Pejiño no llegan

Rober González y Francisco Jesús Crespo Pejiño no llegarán a tiempo de participar en la última jornada de LaLiga SmartBank en el partido que la UD Las Palmas deberá jugar el domingo (20.00 horas) en Las Gaunas frente a la UD Logroñés. Tanto uno como otro, lesionados en las últimas semanas, podrían forzar, sin embargo, no lo harán para no correr el riesgo de caer, y menos en un partido intrascendente para los amarillos. Cabe recordar que el extremeño sufrió una rotura muscular en Alcorcón y el andaluz una torcedura en el tobillo en la cita ante el Zaragoza. Por otro lado, Mel no recupera a ninguno de los lesionados, por lo que, además de Rober y Pejiño, Javi Castellano, Valles, Álex Suárez, Fabio y Rivera volverán a causar baja. | P. F.