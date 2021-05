Despedida bajo la angustia

El duelo de la primera vuelta, con triunfo amarillo (2-1) en el Gran Canaria, late como único precedente. Vuelve el once grancanario al recinto riojano, que no pisaba desde el 1 de abril del 2000, cuando logró arrancar un punto (1-1) tanto del croata Robert Jarni ante el extinto CD Logroñés. José Mel Pérez ha tenido que citar a seis jugadores de Las Palmas Atlético ante el terremoto de 16 ausencias. Sergio Ezequiel Araujo, por acumulación de tarjetas, y Benito Ramírez, ante su inminente paternidad, se escapan de la maldición del botiquín. Álvaro Valles, Álex Suárez, Enzo Loiodice, Ismael Athuman, Fabio, Pejiño, Javi Castellano, Rivera, Dani Castellano, Rober, Cristian Cedrés, Clau Mendes, que pasará por el quirófano por una lesión en el hombro, Dani Castellano y Aythami Artiles se pierde la última contienda por problemas físicos. Todo un récord. En relación al lateral zurdo y al capitán de la UD, en pleno proceso de renovación, acontecieron a última hora por sendas lesiones musculares en el aductor.

Ante un Logroñés que se juega la continuidad en la categoría -debe ganar y esperar los tropiezos de la AD Alcorcón o CD Lugo-, aparecen al rescate Puig, Saúl Coco, Juan Fernández, Sergi Cardona, Pol y Diego Gutiérrez ‘Guti’ -Álex Domínguez y Jonathan Silva elevan a ocho las fichas del filial en la citación de veinte futbolistas-.

Santamaría y Nano Mesa

De los veinte citados, doce disponen de licencia profesional. La normativa obliga a contar con un mínimo de siete en el verde. Con Álex Domínguez bajo palos (30), Ale Díez, Eric Curbelo, Tomás Cardona y Sergi Cardona (39) apuntan al once. De esta manera, el lateral catalán se convertiría en el ‘platanito’ número 24 en el ciclo del novelista Mel. Diego Guti (36), Sergio Ruiz, Maikel Mesa, Aridai y Kirian Rodríguez conforman la medular. Jesé Rodríguez lideraría el flanco ofensivo. Espiau y Rafa Mujica aguardan como opciones de registro explosivo para el segundo acto. Saúl Coco refuerza la demarcación de los centrales, muy debilitada ante las bajas de Suárez, Aythami y Athuman.

Con 53 tantos en contra, la UD comparte el deshonor de ser el bloque más goleado de la competición junto al CD Lugo. Recuperar la dignidad perdida comienza por dejar la portería y sumar la tercera victoria foránea. La octava plaza sigue a tiro conforma la tirita a una hemorragia constante desde la primera jornada. Los catorce penaltis en contra conforman otro dato para la reflexión. Es la novela del horror, para un plantel que ha padecido seis operaciones -Raúl Fernández, Ale Díez, Enzo Loiodice, Cristian Cedrés, Aythami Artiles y Clau Mendes-. Hasta un 88,2% del grupo humano de Mel ha sufrido algún percance físico. Solo se han salvado Álex Domínguez, Jesé Rodríguez y Espiau.

En el Logroñés, destaca Roberto Santamaría, exportero de la UD (56 encuentros de amarillo desde 2007 a 2009) y el tinerfeño Nano Mesa. El exfutbolista del Tenerife eleva el morbo en la final de los contrastes. La vida para los locales y la honra para los isleños. Prohibido ensuciar un escudo sagrado.

11 años por encima del Tenerife





Once años de supremacía amarilla. El CD Tenerife cerró ayer su concurso en esta campaña 2020-21 con un empate ante el Real Oviedo en el Heliodoro Rodríguez López. De tal manera, que el cuadro chicharrero de Ramis finaliza con 52 puntos y no puede superar a la UD Las Palmas, que atesora 53 y con un partido menos en la décima plaza. Desde la campaña 2009-10, cuando los blanquiazules militaban en Primera y los amarillos acabaron en la 17ª plaza en la categoría de plata, el dominio en la tabla es grancanario. En las últimas once campañas, la UD militó tres en la máxima categoría -desde 2015 a 2018-. En el citado ciclo, los tinefeños jugaron dos cursos en la categoría de bronce. Desde que José Mel Pérez llegó al cargo de técnico amarillo -marzo del 2019-, acumula una 12ª plaza y la novena del pasado año. | P. C.