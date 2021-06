Ale García, la joya que clona el vuelo de Pedri hacia la UD

De Pedri a García. El horizonte de los sueños. Dos años después, el vuelo de un ‘platanito’ del División de Honor hacia la pretemporada del primer equipo de José Mel Pérez eleva la expectación. Pedri (subió en julio del 2019) fue el salvavidas del verano del ‘mal salarial’ y ahora es el atajo mágico de Luis Enrique en la Eurocopa. Ale García (lo hará el 5 de julio 2021) es puro desparpajo. «Tiene cosas de Neymar, le va la marcha. Encara y cuenta con un gran conducción», detallan desde el área de Formación del club amarillo.

El atacante de Vecindario figura en la relación de los ochos futbolistas de la factoría que completarán la preparación veraniega con los profesionales. Le resta por disputar la Copa de Campeones con el Juvenil A, tras contabilizar 13 tantos -cuatro con el División de Honor y nueve en el Juvenil Preferente- en este curso.

Clau Mendes, Saúl Coco, Diego Guti y Sergi Cardona, que han debutado con Pepe Mel, figuran en la lista de los ocho elegidos, junto a Sergio Simón, Yeray Delgado y el capitán de Las Palmas Atlético, Joel del Pino. Bajo esta atmósfera de ilusión, emerge la figura de Alejandro García (Las Palmas de Gran Canaria, 19-3-2003).

Es el más joven de los ocho ‘platanitos’ que harán la pretemporada con el primer equipo

Captado del Estrella CF en su primer año de cadete (2017), se ha hecho un sitio en el División de Honor tras pasar por los tres juveniles. Fue citado con el Regional C de Tercera División de Yony Oujo pero no debutó. Mel dispone de información detallada de su progresión gracias a los amistosos con el equipo Esperanza -integrado por los activos de la cadena más emergentes, desde Las Palmas Atlético, Regional C o los tres juveniles-.

El novelista analizaba la irrupción de Ale García tras hacerse pública la lista el pasado viernes. «A todos nos entra la sensación de incertidumbre que ya tuvimos con Pedri hace dos años. Pero todo debe fluir con naturalidad, se afronta con valentía. Es la confirmación de la apuesta enérgica de esta entidad por su cantera. Descarada y acertada».

¿Pero cómo responde en el campo? De enorme proyección, en la pasada campaña, marcada por el parón de la pandemia alcanzó los 16 tantos. Atrevido y competitivo, es la gran esperanza de la industria de magia y millones de Barranco Seco. Sus diez partidos con el Esperanza han fulminado las dudas. Desde el consenso, su ascenso viene avalado por el sí de los técnicos y del equipo profesional de Pepe Mel.

Captado del Estrella siendo cadete, brilla por su potencia y conducción desde el costado zurdo

El atacante diestro de Santa Lucía de Tirajana se ha mostrado letal arrancando desde el costado zurdo. Desde el área formativa de la UD, reclaman «calma y respetar los tiempos» al entorno. Establecer comparaciones con Pedri pueden convertirse en una losa psicológica. Curiosamente, el infante de Tegueste completó su primer duelo con la UD en Gran Tarajal en plena pretemporada. No había jugado ni un solo minuto con el Regional C en Tercera ni con Las Palmas Atlético en la Segunda B -igual que Ale García-.

Perfiles distintos

El extremo del barrio de Los Llanos (Vecindario) es puro nervio. Vertical y potente. Regateador. Prototipo del artista de la calle. A una velocidad de vértigo, la toma de decisiones del sureño dispara las expectativas en los dirigentes de la base. «Tiene sangre fría en el área y vuela en espacios cortos». Ante el Dépor, le toca al Neymar amarillo. El del vuelo de Pedri.