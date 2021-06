Ferigra, fichaje a fuego lento

El fichaje de los 280 días -nueve mes y siete días-. La persistencia de Luis Helguera. Erick Steven Ferigra Burnham (Guayaquil, Ecuador, 22 años) se convirtió ayer de manera oficial en el segundo refuerzo de la UD tras el centrocampista Unai Veiga González. El pasado septiembre se iniciaron los contactos entre el director deportivo amarillo y el central diestro del Torino FC -representado por la agencia InterStarDeporte-.

Llega a coste cero y firma hasta junio de 2024. La incorporación se truncó el pasado enero y ahora es el epicentro de toneladas de esperanzas. Un diamante para el eje central de la fortaleza del novelista José Mel Pérez, tras las salidas del Káiser Aythami Artiles Oliva, Ismael Athuman y Tomás Cardona. Con Eric Curbelo se acelera para alcanzar un acuerdo de renovación -y faltaría otro central-.

Radiografía de Ferigra por Ferigra. El zaguero ecuatoriano se define como un «central rápido, de técnica discreta, bueno en el juego aéreo y un jugador fuerte. Siempre concentrado y que en cada partido intento hacer lo mejor posible», valoró en los medios del club isleño. Tras su paso por el Kelme de Elche, los filiales del Barça y su aventura en Italia -Fiorentina, Torino, Ascoli y de nuevo el Torino-, el interés de la UD latía desde septiembre de forma obsesiva. Helguera no soltó el móvil.

«Me apartaron en Turín al no renovar, pero el compromiso con Helguera era firme y estoy feliz»

«Me quedaré en Elche hasta que comience la pretemporada en Gran Canaria [5 de julio], pero iré unos días antes para conocer la Isla. Crecí aquí [en la ciudad ilicitana], después me fui a Barcelona y luego puse rumbo a Italia».

Verse de amarillo conforma una liberación. «Es para estar contento, no veía la hora de hacerlo oficial. He esperado mucho tiempo, ahora que se anuncia conforma una alegría tremenda. Todo el mundo de mi entorno lo sabía. Ya desde hace un año me planteaba volver al fútbol español. Fue en septiembre, cuando a través de mi representante comenzó la operación. El director deportivo [Helguera] había visto mis partidos en el Ascoli [temporada 2019-20]; hablaron conmigo, pero por una serie de situaciones no se puedo dar. En enero, de nuevo, surgieron otros problemas. Tuve que esperar hasta final de esta temporada. Hablé con Helguera y me trasladó la propuesta. Me comunicó que teníamos dos opciones: renovar en Italia y recalar en la Isla como cedido o esperar. Nos quedamos con la segunda, así ficho por Las Palmas como agente libre. Tuve paciencia y creo que no me equivoqué. Quería ir a la UD, tenía la palabra del director, con eso me sobraba. Y aquí estoy luciendo una alegría desbordante».

Ante Messi con la ‘Tricolor’

Ferigra late tremendamente agradecido por el interés y espera devolver el empeño con grandes actuaciones. «Sé que valoran mi trabajo, ese amor me llevó a tomar la decisión. Sabía que podía estar apartado del equipo [en relación al Torino] y sabiendo que no iba a jugar, yo tenía la conciencia tranquila y conocedor de que el interés de la UD era muy fuerte».

El ecuatoriano evoca los mejores pasajes de su infancia con el balón. «Llegué a la ciudad de Elche con un año, jugué en la cadena del Kelme hasta los 12. Me fui a Barcelona y estuve otras cuatro temporadas hasta los 17 años. Y del Barça me fui a Italia, en Florencia, estuve un año en la Fiorentina y fui cedido al Torino, que finalmente me compró». Este jugador de enorme proyección anhela estabilidad y Gran Canaria reúne todas las condiciones para establecerse de forma duradera.

«Es lo que pretendo, busco un destino largo. Es uno de los motivos por los que firmo por tres campañas. Nunca he estado en la Isla, me han hablado muy bien, iré antes para conocerla bien y luego llegar en el mejor estado físico».

Con 21 años, ocho meses y dos días, Ferigra debutó con el combinado nacional absoluto de Ecuador ante Argentina el pasado 9 de octubre del 2020. Lo hizo en la Bombonera para completar 45 minutos como lateral derecho en la Tricolor. «Fue un orgullo, algo emocionante», resaltó tras medirse a Messi, que logró el único tanto del partido valedero para la clasificación del próximo Mundial de Qatar 2022. Gustavo Alfaro le brindó la alternativa en Buenos Aires, que se suma a la conquista de la Copa Primavera de Italia con el Torino ( 2018) y Supercopa de la citada categoría sub’19.

En esta temporada 2020-21, estuvo citado en cuatro ocasiones por el Torino FC pero se quedó sin jugar ante Fiorentina, Crotone, Inter de Milán y la más reciente ante la Juventus -3 de abril-. Su participación se limitó finalmente a los cinco partidos con la Liga Primavera con el filial del Torino.

Su última actuación fue el pasado 22 de mayo y su último tanto ante la Juventus en la liga de filiales (marzo). Mel ya ofreció su punta de vista en este medio sobre la contratación de Ferigra. «Viene avalado por el trabajo de Helguera. Era consciente del interés desde hace meses y es un jugador muy interesante». La UD fue el segundo conjunto más batido con 53 dianas recibidas. Solo el descendido CD Castellón (54) escenificó un peor balance defensivo.

Con un valor de mercado de 400.000 euros, Ferigra vestirá de amarillo tras 280 días de negociaciones. Apuesta de riesgo con el sello Helguera para multiplicar el patrimonio. El novelista Mel tiene deberes. Revalorizar al zaguero que voló de Elche a Turín.