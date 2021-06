La UD busca capitanes

La UD Las Palmas se ha quedado huérfana de capitanes. La decisión del club de no renovar a Aythami Artiles y de rescindir los contratos de Javi y Dani Castellano ha dejado el vestuario vacío de líderes. No hay jefes. Por eso entre las novedades del proyecto 2021-22, junto con la idea de rejuvenecer la plantilla, de fichar jugadores no costosos que en un futuro puedan dejar algún rédito económico, o de conformar un grupo que aspire a algo más que a la simple permanencia, está la de nombrar nuevos capos.