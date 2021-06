La cruzada social de Paquito

Charlas con presos del Salto del Negro en régimen abierto, campañas de reciclaje, combatir el abandono escolar, inculcar la importancia de la igualdad, donaciones de material a Mauritania y un reconocimiento eterno al equipo de los heróes del ‘I + I’. La agenda de Francisco Ortiz, 302 duelos de amarillo, es eterna como Responsable de Innovación. «Daría la asignatura de la Historia de Las Palmas en las aulas», avanza.

La siderurgia de los valores. Formar, golear al fracaso escolar y mantener viva la llama de la UD en tiempos de bombardeo tecnológico en colegios y cualquier punto del planeta. La cruzada solidaria del capitán Paquito. El exjugador de Las Palmas -durante nueve campañas desde la 1992-93 en el infierno de 2ª B hasta la 2000-01 en el glamour de Primera con 302 partidos en el lateral derecho- y extécnico -cuatro partidos en el tránsito de Pako Ayestarán a Paco Jémez en 2017- ocupa el cargo de Responsable de Innovación en la Fundación Canaria UD Las Palmas. Campañas de reciclaje, visitas a la cárcel, apoyo a los estudiantes con problemas de la cadena amarilla, equipo ‘I + I’...

Sin el brazalete que le ganó un espacio en el cielo, aquí está la otra vida de un empírico. «Regalamos sonrisas y el escudo de la UD puede ser el mejor salvavidas», detalla. El GPS no tiene kilómetros, no hay horas en su agenda. Hay que escuchar a los sin voz y llegar donde nadie llega. Tantos y caños fuera del césped. «Un futbolista es persona, debe seguir una formación paralela a la deportiva. Esto se acaba». Enfatiza que solo un «1% de los jugadores de base llega a la élite». ¿Qué se puede hacer para evitar los juguetes rotos?

«Es difícil de evitar, los jóvenes deben estar lo mejor formados y preparados posible. Tener la cabeza preparada, debes anticiparte. Un club de la dimensión de la UD debe aportar algo más. Estoy encantado de estar aquí, el área formativa me apasiona».

Hazañas en la pizarra

De la mano del Departamento de Formación y Captación, el rigor académico es una obsesión. Tonono fiscaliza el talento y Paquito las notas. «Lo deportivo se escapa de mi red de actuación». Reconoce que la UD ha perdido su condición de faro social. «Es culpa de la tecnología y de los nuevos hábitos de consumo. Eso implica que los jóvenes no tengan una identidad clara con un equipo; está costando porque no se juega en la calle. La práctica te especializa. Pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos. De vez en cuando salen jugadores como Pedri...».

Asignatura ‘Historia de la UD Las Palmas’. Paquito introduciría en el engranaje docente de colegios e institutos del Archipiélago capítulos de los 72 años de vida del club. «Cuando hacemos acciones formativas, la primera parte de la charla es de hábitos saludables, alimentación, deporte y estudio. Hay un tramo de cinco minutos previos de la Fundación. Y ahí, nos detenemos en el trabajo del área del Archivo Histórico y Museo. La UD es parte de la historia, parte del deporte. Y también gran parte de nuestras vidas».

La Kryptonita de este embajador social es «la pérdida de la cultura del esfuerzo. No solo en el fútbol, el deporte profesional es muy exigente. O te pones al 100% o no llegas».No desfallece en su lucha por defender el rol de la mujer. «La semana pasada tuvimos la segunda sesión del Taller de igualdad con el Infantil de la cadena de la Fundación. Formar en los valores en este contexto que nos movemos [deporte de alta competición como plataforma] es crucial atender a todas las demandas».

Llega el fenómeno Pedri. «Nos sorprende a todos; quema etapas muy rápido, ya se intuía. Es motivo de satisfacción, de orgullo, de verlo como responde ante los retos. Lo lleva con naturalidad. Pero repito, cuando dejas de ser futbolista, todo se acaba. Los egos se te caen, no los recuperas. No conozco un caso parecido al de Pedri, siempre saco el de Orlando o Valerón. Precoces y fueron subiendo, ahora estamos ante algo insólito».

El caso del infante de Tegueste valdría como otra asignatura. «Es interesante, te lo sacarían ellos. Te preguntan y mucho por Pedri».

Búsqueda de recursos

La Fundación encadena cuatro años de elevada actividad y dispone de un programa de actuación con cinco puntos -deporte base, formación, acción social y patrocinio, archivo histórico y museo y los E-Sports- «El punto fuerte es que podemos poner una sonrisa en el rostro de muchos; el punto débil es que no somos capaces de llegar a todos. Faltan recursos humanos, llevamos cuatro años funcionando y nos gustaría llegar a más. Acercar el amarillo a todos los colectivos que podamos».

El equipo de la UD con discapacidad intelectual es la gran debilidad de Paquito. «Con el ’I + I’ nos coordinamos con el área de Formación, con el entrenador Víctor Rivero y su capitán Dani Hernández. En unas Jornadas de Deporte Adaptado en Moya, resultó emocionante. Te llena, es algo diferente, están por encima de un 33% de discapacidad intelectual y verlos competir bajo el paraguas de LaLiga Genuine Santander te reconforta. Refuerza el fin de la Fundación. Antes de la pandemia, nos centramos en el reciclaje en el Gran Canaria y Barranco Seco por el desarrollo sostenible. De igual manera, el proyecto ‘No caigas en el fuera de juego’ para combatir el abandono escolar es otra de las líneas maestras. Ya veníamos trabajando con entrenadores y cinco equipos de la cantera con la gestión de emociones con una sesión de apoyo académico. Atendemos a los que tienen problemas. Todo eso, me llena. Al igual que la Escuela, otra fuente de inspiración».

«En Salto del Negro, un grupo de internos me enseñó un escudo de la UD de madera; me emocioné», confiesa

Las visitas al Centro Penitenciario Salto del Negro brinda a los jugadores de la cadena amarilla una lección única. «Hablamos de la historia de Las Palmas y de fútbol, unos internos me enseñaron un escudo de la UD de madera y se me pusieron los pelo de punta. Ves los barrotes y como hicieron eso con sus manos, qué mejor muestra de amor a unos colores. Los internos con regímenes de salida participan en la charla ‘Conducta y sus consecuencias’. Son tres y se dirigen a los jugadores de la base [de la cadena de la UD y de la Fundación ]. La vida no solo es lucir el chándal y el escudo por la calle. Es algo más, hay muchísimo más». Una formación integral que despierte curiosidades y abra nuevos horizontes más allá del móvil.

Césped o despacho

¿Con qué actividad se siente más reconocido: portar el brazalete en el Camp Nou de amarillo o desde la Fundación? La mejor profesión es futbolista. La mejor vida es la de futbolista profesional y estudiante universitario [Ortiz es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la ULPGC y Máster en Gestión Deportiva por la Universidad de Loughborough (Inglaterra)]. Pude compaginarlas, cuando dejas de entrenar, el futbolista desconecta. Un técnico no desconecta nunca. Ahora disfruto de otra cosa, me hago mayor. Veo los problemas desde la distancia y tengo nostalgia de mi época de jugador». De sus cuatro partidos en el banquillo amarillo y en Primera resulta categórico: «Fue por uno y acabaron siendo cuatro. No creo que se dé nunca más».

Cadenas como el Real Madrid o el FC Barcelona castigan a los jugadores con la grada si no aprueba. Paquito se agarra a su metodología y a su fórmula ‘No caigas en fuera de juego’. «Hemos mantenido sesiones virtuales con psicólogos deportivos para mejorar el rendimiento en el ámbito académico. La competición genera tensión y ansiedad».

Nociones para no arruinarse

El documental Broke (Estrellas en la ruina) ofrece los relatos de varias estrellas de la NBA que dilapidaron toda su fortuna. En 2009, un artículo de una revista norteamericana acreditó que el 60% de los jugadores se arruinan en cinco años. El ejecutivo de la Fundación valora incluir las enseñanzas de especialistas, así como aprender desde la experiencias de futbolistas que lo perdieron todo. «Eso estaría bien, AFE tiene algún programa formativo en ese sector. Nos encantaría ayudar en todo lo necesario. La debilidad que tenemos es que nos gustaría abarcar tanto y carecemos de medios».

Un acto antes de Navidad calibró el impacto mundial de la UD. «Organizamos un congreso virtual para titulados junto a la Fundación del Tenerife con el título de ‘Entrenar y educar en tiempos de adversidad’. Tratamos el aspecto académico, así como el Covid-19. Dentro de las inscripciones on line, se agotaron las 3.000 en un plazo récord y un número elevado llegaron desde Sudamérica.

La Fundación Athletic Club Fundazioa conforma el modelo a seguir. Se desplazó al Palacio de Ibaigane para conocer de primera mano la Catedral de la formación integral. «Están a otro nivel. Nos gustaría ver también la de la Real Sociedad, Villarreal y Atlético».

Sacar ‘Pedris’ o ‘Curbelos’ -con carrera universitaria-. ‘Vieras’ o ‘Curbelos’. «Me valen los dos modelos. Que lleven los valores de la entidad. Que sean buena gente, el futbolista se acaba y lo que sigue es la persona». De la prisión al reciclaje. Traslado de material deportivo a África y un escudo que vale de instrumento social. La cruzada de Paquito contra las tinieblas.