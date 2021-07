Ruiz: «La idea del Charlotte es que empiece con ellos»

Como mínimo, cinco meses más en la UD, lo que dice su contrato. Después, ya se verá. Así afronta la temporada Sergio Ruiz, el hombre más regular de la UD en el último curso. El centrocampista cántabro desgranó en la sala de prensa, primera presencial en pandemia, los temas principales de la pretemporada, entre ellos su futuro, que sigue ligado al club amarillo hasta el 31 de diciembre.

«No tengo noticias nuevas sobre mi futuro. Sigo perteneciendo a Las Palmas hasta el 31 de diciembre y a partir de ahí se verá entre clubs cuál es la mejor opción. A día de hoy, en principio, mi futuro a partir de enero está en Estados Unido», confesó el jugador cedido por el Charlotte Football Club.

La intención de la entidad de Carolina del Norte es que Sergio Ruiz esté en la plantilla desde el arranque de la próxima campaña, la primera de la historia del Charlotte en la MLS. «Lo que mandan son los contratos. El mío con la UD acaba el 31 de diciembre, A partir de ahí tienen que hablar los clubs. La idea del Charlotte es que empiece la temporada con ellos, pero de aquí a diciembre pueden pasar muchas cosas. Es cierto que aquí estoy muy a gusto, en el club, con la gente, con los compañeros... Estoy muy feliz», concretó el centrocampista de El Astillero.

Algo que no cambiará su compromiso y entrega por el club amarillo. «Cuando vine sabía que iba a ser por un año y medio. Cada vez que entro a jugar es por mi bien, por mejorar, por el equipo. Que tenga seis meses o un año de contrato no va a influir en que mi rendimiento sea mejor o peor», añadió el ex del Racing.

En el Charlotte seguirá escuchando acento canario, tras la confirmación del fichaje de Miguel Ángel Ramírez para el banquillo. El técnico grancanario fue despedido del Internacional de Porto Alegra brasileño tras triunfar con el Independiente del Valle en Ecuador. «No conozco a Miguel Ángel Ramírez a nivel personal, pero sí he seguido un poco su periplo por el fútbol en los últimos años. Será un buen entrenador e igual en las próximas semanas puedo conocerle y a ver qué depara el futuro», explicó el mediocentro, que dejó el curso pasado una impronta de lujo.

En cualquier caso, Sergio Ruiz indicó que su presente está en Barranco Seco, «ilusionado» ante el arranque de una nueva temporada vestido de amarillo. «Con muchas ganas e ilusión, como todas las pretemporadas. Volviendo a la normalidad, con ruedas de prensa con gente y con la vuelta de la afición al estadio. Seguro que va a ser un año bonito. Somos gente joven con hambre, nos conocemos la mayoría y a intentar mejorar lo que hicimos el año pasado», explicó.

Mirar al pasado

Y para dar ese paso, Sergio Ruiz tiene claro lo que hay que hacer: una radiografía de lo que ocurrió la campaña pasada. «Para mejorar hay que mirarse a uno mismo y saber qué se ha hecho los años anteriores: ver las cosas buenas y las cosas malas», esgrimió Ruiz, que siguió con su tesis. «A partir de ahí también influyen muchos factores, como el mismo nivel de la liga. Pero lo que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos y mejorar desde ahí, exigirnos más, como ha dicho el club y el cuerpo técnico. Si todos nos exigimos a nivel individual y colectivo, será un mejor año», finalizó el cántabro.

Eso sí la palabra ascenso, mejor no lejos. «Es meternos una presión extra que no nos beneficia. Somos conscientes de que necesitamos dar un paso al frente y lo queremos hacer. Después a ver hasta dónde nos llega», aseveró.