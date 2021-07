Raúl Fernández responde bien y confía en recuperar su sitio

El de Bilbao, que cumplió 33 años el pasado mes de marzo, entrenó con total normalidad junto al resto de sus compañeros y se le vio en forma. Le falta, como a todos, adquirir el tono óptimo para competir después de tanto tiempo de inactividad, pero su progreso es adecuado. En los entrenamientos de la semana pasada se mostró ágil, fino, tal y como había demostrado antes de sufrir la gravísima lesión que le tuvo fuera durante dos años y medio.

Ya desde las últimas semanas de la temporada pasada Raúl se ejercitó junto al resto de sus compañeros a pesar de no tener ficha. Sabedor ya de que continuaría en la UD, algo que el club no hizo oficial hasta que terminó la campaña el 30 de mayo, tanto él como el cuerpo técnico consideraron que no había tiempo que perder; cualquier avance en su recuperación definitiva sería útil para tenerle cuanto antes.

Y desde el lunes el vasco comenzó de cero tres años después, cuando aterrizó en Gran Canaria tras desvincularse del Levante. Era el verano de 2018 y llegaba a Las Palmas con dos ascensos a sus espaldas –uno a Segunda, con el Granada, en el curso 2009-10, y otro con el Levante, a Primera, en el 2016-17– y la vitola de portero grande. Ratificó su estatus, pero Djordje Jovanovic, entonces delantero del Cádiz, le provocó dos fracturas en una acción fortuita.

Las consecuencias del encontronazo que ocurrió en abril de 2019 por la falta de precaución del serbio a la hora de lanzarse en busca de un balón fueron una rotura en la mano y otra en la rodilla. Comenzó un calvario que se prolongó durante años porque las primeras operaciones a las que fue sometido en Gran Canaria salieron mal. Raúl nunca se recuperó del todo y cada vez que pretendía regresar, los dolores reaparecían.

Más operaciones

Hasta que consultó a otros médicos que le recomendaron volver a pasar por el quirófano. El propio jugador se costeó las intervenciones y desde el verano pasado inició un proceso de rehabilitación cuyos frutos se han visto con su participación desde el lunes pasado en la pretemporada.

Su continuidad, en todo caso, fue una sorpresa, porque terminaba contrato en junio y su rendimiento inmediato, a priori, era una incógnita. Sin embargo, como la UD le debía dinero, a ambos les convino seguir vinculados. Raúl Fernández había denunciado al club por impago y justo cuando ambas partes estaban citadas para verse las caras en un juicio, a principios de marzo, el club anunció que habían alcanzado un acuerdo. El mismo, aunque no se dijo entonces, consistía en una renovación por dos temporadas a cambio de un calendario de pagos favorable para la entidad.

Y así el vizcaíno comenzó a trabajar ese mismo mes en solitario en Barranco Seco hasta que por fin saltó al césped en mayo y finalmente la semana pasada. Participó en los partidillos con normalidad y ya es uno más para Pepe Mel. Ahora su objetivo es recuperar el sitio que perdió.

Sus competidores, de momento, son dos: Álvaro Valles y Álex Domínguez, aunque uno de los dos está llamado a salir de la UD Las Palmas este verano. Así lo reconoció el presidente Miguel Ángel Ramírez en su comparecencia al final de la temporada pasada y así está en la hoja de ruta de la UD. Disponer de tres porteros que pueden considerarse titulares, y que de hecho ya lo han sido, no entra en los planes del club, que espera poder sacar algo de rentabilidad económica por alguno.

La entidad amarilla está abierta a recibir ofertas, aunque también es consciente de que el mercado está muy parado y quizá no pueda vender, sino ceder a uno de los dos. Valles comenzó la pretemporada al mismo ritmo que Raúl, mientras que Domínguez lo hará con una semana de retraso porque dio positivo por covid-19, percance que, por otra parte, le privó de ir a los próximo Juegos Olímpico de Tokio.

En cualquier caso, Raúl Fernández es uno de los que se queda. De lo contrario, su renovación habría tenido muy poco sentido. El vasco confía en ser el primer portero titular el próximo 15 de agosto frente al Real Valladolid. De ser así, habrá vuelto a jugar un partido oficial dos años y cuatro meses después. Pero de momento está en pleno proceso de una puesta a punto que ha arrancado bien.

Nueva doble sesión en la vuelta a los entrenos

La UD Las Palmas comenzará hoy su segunda semana de pretemporada con una doble sesión de entrenamiento, la primera por la mañana –10.30 horas– y la segunda por la tarde –19.00–, ambas en Barranco Seco. El plan semanal de los amarillos es idéntico al de la anterior, es decir, con entrenos todos los días salvo el domingo, tres de ellos con dos sesiones –lunes, miércoles y viernes–. La novedad principal esta mañana será Álex Domínguez, que se sumará al trabajo una vez ha superado el coronavirus. Además, Adalberto Peñaranda, el último en llegar, también puede estrenarse, aunque primero deberá pasar el reconocimiento médico tras llegar el sábado a la Isla. También está previsto que Jesé Rodríguez se una hoy o mañana en cuanto selle su continuidad en la UD, algo que dan por hecho desde el club. La única preocupación hasta el momento en cuanto a lesionados se refiere es Erick Ferigra, que se hará pruebas mañana para descartar una lesión grave en la rodilla. | P. F.