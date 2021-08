Celebrar 20 meses después

La última vez que los aficionados de la UD Las Palmas celebraron un triunfo de su equipo presentes en el Estadio fue el 8 de diciembre de 2019. Faltan algo más de tres meses para que se cumplan dos años de aquella victoria frente al Numancia (3-1). Después llegaron tres empates y dos derrotas antes de que la pandemia cerrara el Gran Canaria durante un año y medio, hasta hace 15 días, cuando el público volvió, pero su equipo no pudo ganar. La igualada ante el Valladolid (1-1), seguida de otra contra el Girona (0-0), colocan al equipo ante la necesidad de sumar de tres ante el líder, la SD Huesca (19.00 horas, #Vamos), para no perder comba, pero también para hacer sonreír a la gente.

Ya lo hará con seguridad un cuarto de hora antes del choque, cuando Jonathan Viera, presente en aquel baile al cuadro soriano, saltará al césped en una presentación estelar, aunque no jugará. El ruido que generó su llegada como fichaje estrella ante de los previsto –enero– solapó de alguna manera la cita ante uno de los grandes de la categoría, llamado a luchar por el ascenso directo. Ganarle será el mejor regalo para la grada.

Ruiz, Loiodice y Moleiro apuntan al once en el centro del campo; Peñaranda y Pejiño, en las alas

Porque la UD aún no ha vencido y no se ha definido después de las dos primera jornadas del campeonato. No se sabe hacia dónde puede tirar. Lo positivo es que no ha sido inferior a dos conjuntos potentes como el Valladolid y el Girona, que no pudieron imponerse, pero ha dejado la sensación de que podía haber hecho mucho más por ganarles.

Pepe Mel ha priorizado solucionar los problemas defensivos que lastraron al equipo el curso pasado y por ahí Las Palmas ha abandonado el ataque. En Gerona, de hecho, no tiró entre palos. Allí el sistema fue un 5-4-1, con tres centrales. Ayudó a cerrar bien detrás, pero no a crear peligro. Este sólo llegó cuando el técnico decidió pasar a un 4-3-3, el dibujo con el pretende doblegar al líder.

Tres cambios

Con esa táctica ha ensayado durante la semana y también ayer. Según lo probado por el madrileño, a falta de una última sesión esta misma mañana, Raúl Fernández formaría en la portería; Lemos, Ferigra, Raúl Navas y Benito, que vuelve después de su sanción, en la defensa; Sergio Ruiz en el pivote; Loiodice y Moleiro en los interiores; Pejiño y Peñaranda en los extremos y Jesé en la punta del ataque. La única baja es la de Álex Suárez, con molestias en la rodilla. Mfulu, por su parte, debe esperar.

El grancanario, el único que ha marcado hasta el momento, está ante su primera titularidad después de dos partidos en el banquillo. Nada más entrar al campo ante el Valladolid logró el tanto del empate y cada vez está mejor a nivel físico. Su presencia se nota, aunque sólo sea por la atención que despierta en las defensas rivales. Mientras Viera no esté –está previsto que debuto ante el Ibiza dentro de dos semanas–, está llamado a dar la cara.

Enfrente, la SD Huesca del mexicano Nacho Ambriz, que suma dos victorias por 2-0 en su casa –ante el Eibar y el Cartagena–, llega a la Isla con un sólo central, lo que obliga a Cristian Salvador a retrasar su posición. Nwakali, por su parte, es baja en el centro del campo, mientras que Ratiu, un lateral, podría actuar como extremo para ayudar a defender. El peligro arriba lo ponen Ferreiro y Escriche.

En cualquier caso, convendría a la UD empezar a fijarse más en su propio potencial que en el de los enemigos. Eso espera la grada para que celebrar un triunfo 20 meses después sea, quizá, más fácil.