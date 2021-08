Las tres presentaciones de Viera con la UD Las Palmas: un genio pegado al micrófono

Se espera una grandísima entrada -el techo del aforo es de 14.000- de cara al exigente pulso ante la SD Huesca (19.00). Viera ya fue presentado el 23 de diciembre del 2014 cuando llegó en calidad de cedido por el Standard de Lieja belga -consumado el ascenso el club isleño se hizo en propiedad con los derechos del talentoso futbolista tras pagar un millón de euros-.

Con el dorsal '20', poco a poco el mediapunta elevó su cuota de protagonismo para ser crucial en la final del playoff ante el Real Zaragoza. El 21 de junio alcanzó el cielo como el gran artífice, junto con Sergio Araujo, del regreso a Primera tras 14 años fuera de la élite. La primera presentación tuvo lugar en el Club La Cornisa y contó con la presencia de Nico Rodríguez como director deportivo.

El 2 de septiembre del 2019 aconteció la segunda presentación de Viera con la UD. Fue en el concesionario de Domingo Alonso en Siete Palmas, a unos metros del estadio. Heredó el dorsal '21' y el acto contó con la presencia del director deportivo italiano Rocco Maiorino. Hoy recupera su dorsal, el que portó Valerón, y contará en la sala de prensa del Gran Canaria con el acompañamiento del director deportivo Luis Helguera.

Lo que dijo Viera en la presentación de 2014:

Problemas de adaptación en Bélgica y ofertas de Primera. La primera vuelta de Viera no fue fácil. Llegó con evidente sobrepeso y se convirtió en la brújula de la gloria con una doble eliminatoria de quilates. La versión más letal de JV-21. "Aparte del idioma, que es lo más complicado porque es muy difícil, sobre todo es la cultura, no se asemeja conmigo en prácticamente nada. A principio con el entrenador que me pidió estaba intentando integrarme, pero cuando la cabeza no quiere (...) Es muy difícil, ellos hicieron todo lo que pudieron para que yo me metiera y fui yo el que decidió no estar". Del portazo a las ofertas tentadoras para jugar en Primera -el mediapunta ya había jugado en el Valencia y Rayo-. "Tuve ofertas para jugar en Primera pero tenía ganas de volver. Hablé con el presidente, y creo que en la vida hay que ser agradecido. En el momento cuando salí al Valencia me pusieron todas las facilidades del mundo para que saliera, y ahora que estoy en muy buenas condiciones para volver y que el equipo quiere apostar por mí, era un buen momento para volver".

Lanzó un mensaje a la parroquia amarilla en el Club La Cornisa. "No le prometo nada, solo prometo que voy a ser como siempre, mi juego va a ser el mismo. Que estén tranquilos que seguramente será un año bueno para todos". Y lo fue. Fue cuestionado si un jugador con su carisma toleraría ser suplente. "Mientras no juegue de central (...) Si me toca ser suplente el lunes llegaré a entrenar, entrenaré como el mejor para ser titular".

Lo que dijo Viera en la presentación de 2019:

Comienza la tercera etapa de JV-21 y lo hace cedido por el Beijing en un concesionario. Flores a Pedri y agradecimiento al club chino por esta cesión que dejaría registros de crack: 10 goles en 13 partidos. "Hacía mucho tiempo que no veía un jugador igual aquí en la casa. Entonces, vamos a cuidarlo, a dejar que haga las cosas bien, que trabaje. Al final, tiene 16 años, es un niño, y no se le puede meter más presión de la que se puede meter. Somos los veteranos los que debemos asumir esa responsabilidad". Elogió el rol de Miguel Ángel Ramírez en su segundo regreso a Las Palmas: "El presidente siempre ha hecho mucho para que yo esté aquí y siempre le voy a estar muy agradecido. Me fui hace poquito para otro sitio pero ya les digo: esta es mi casa y aquí siempre me voy a dejar el alma para ganar".