Raúl Lizoain: «Jonathan Viera es el mejor y la UD un señor equipo»

Con 32 partidos en Primera de amarillo, la figura de Raúl Lizoain Cruz parece inalcanzable para un arquero de la tierra. Uno de los capitanes del CD Mirandés, se cita por cuarta ocasión con el escudo de su corazón. Lo hace el domingo en Anduva (17.15 horas), y habla bondades de la fortaleza del equipo de Mel. Late cautivado por el embrujo de Viera, la serenidad de Ferigra y Navas, así como de la potencia de Jesé Rodríguez.

¿Sigue siendo emotivo cruzarse con la UD? Es la cuarta ocasión que reta al amarillo..

Siempre es especial enfrentarse al equipo de mi alma. Al escudo que he alentado de niño. Valoro el reencontrarme con antiguos compañeros. Eso no tiene precio.

No le ha ido mal con Las Palmas de enemigo: dos victorias y una sola derrota.

En la pasada temporada tuvimos la suerte de ganar los dos partidos. No es lo habitual. He tenido de todo, derrota y un torrente de emociones en mi vuelta al Gran Canaria [11 de julio del 2020] y dos triunfos [el día que falleció Maradona en Siete Palmas y en Anduva el 31 de enero de este año].

«Por encima de la fortaleza defensiva, me ha sorprendido el nivel de Jesé. Influye más en el juego»

¿Qué le dice la UD de Viera? Parecen los Globetrotters...

La UD ha confeccionado un equipo competitivo y compensado en todas las líneas. Es un candidato firme a la zona más alta de la tabla. Tiene un gran plantel, con buenos jugadores. Y con Viera [se estrena ante el Ibiza] se notará el salto de calidad. Un señor equipo.

¿Es el mejor jugador de Segunda? Lo han bautizado como el Messi canario.

Sí, es el más diferencial. Puede cambiar por sí solo el rumbo de un encuentro. En Segunda no hay ningún jugador de sus características. De ese nivel y talento, no existe ninguno. Con su manera de resolver y actuar, con esa técnica y potencia, es un futbolista único.

La UD acumula cinco visitas y cinco derrotas -tres de ellas con Raúl en el banquillo-. ¿Por qué?

No lo sé, no sé si es el campo...En los últimos años, cuando fui con la UD Las Palmas carecimos de fortuna. Pero no me fijo en eso, en ese dato histórico que puede llevarnos a error. Las Palmas tiene un grandísimo equipo, vendrá a por todas. Tenemos que dar el 200%, ante un gran equipo y que está llamado a hacer cosas importantes. Influenciarnos por el serial de malos resultados en Miranda de Ebro me parece un grave error. Viene un partido durísimo.

El Mirandés se ha reconstruido por completo. Ha cambiado un alto porcentaje de sus piezas otro año más. El último refuerzo es el prometedor Camello -que llega del Atlético de Madrid-. ¿Cómo es el bloque de Lolo Escobar? ¿En qué parámetros tácticos late en esta ocasión?

Al final, la gente que llega nueva te sorprende por su calidad y ambición. Te acostumbras un poco porque es un equipo nuevo cada año. Es la rutina. El secreto reside en el trabajo del director deportivo [Chema Aragón], en su maestría. Completa una gran labor de seguimiento durante todo el año de aquellos jugadores de interés y en el verano resuelve. Concreta grandes cesiones, tan importantes como las últimas [Camello y Riquelme provienen del conjunto colchonero]. Son activos de una gran calidad que así conforman un bloque muy compacto.Sin olvidar la presencia de los veteranos, como mi caso [tiene 30 años].

«Tarde o temprano, nuestros caminos, el de la UD y el mío, se cruzarán y nos volveremos a unir»

¿Qué porcentaje existió realmente de fichar por la UD este verano? Su vuelta es el culebrón de cada verano...

Hubo un porcentaje elevado, diría que importante. Hay que ser conscientes de todas las situaciones...Pero tarde o temprano, nuestros caminos se unirán. Para mí, siempre será mi equipo y hogar. Soy un jugador de la cantera, de los pocos porteros canarios que salieron. Algún año nos volveremos a unir, ahora mismo soy feliz en Miranda. Me siento pleno en este proyecto [su compromiso se extingue en junio de 2022].

Veterano en el estadio de Anduva, portando el brazalete y espejo para los jóvenes. ¿Pesa la prenda en el brazo?

Soy el más veterano, con mayor experiencia en la plantilla y es una responsabilidad. Tenga o no el brazalete, actúo de la misma manera por educación y formación. Ayudo en lo que pueda. Los pequeños detalles, consejos, hacer piña, trabajo...Y sea o no lo sea [capitán], me eligieron y muy feliz de representarlos. Mi labor y responsabilidad siempre es la misma. En eso no voy a cambiar, los que me conocen ya saben cómo soy. Ahora no voy a cambiar.

Parece que deben pasar cinco siglos para ver a otro portero forjado en la cantera amarilla que alcance los 32 duelos en Primera. ¿Por qué?

Es un número bonito, esos 32 partidos en Primera con la UD. Fue un orgullo. En los últimos veinte años he sido el único con esa continuidad en la máxima categoría. Y bueno, espero que pronto veamos a otro de la tierra.

¿Cómo analiza el resurgimiento de Raúl Fernández? Todo un caso de superación, dramatismo, caída y subida a los cielos del balón.

Lo ha pasado muy mal; son dos años con una lesión que no terminaba de recuperarse. Se pasa muy mal, el tiempo que estuve allí [trabajando en Barranco Seco antes de firmar por el Mirandés], lo sabía. Es un portero de nivel, y tras la recuperación, se ha visto que se ha recuperado a las mil maravillas. Lo veo fenomenal, además está muy bien arropado por la fortaleza de la retaguardia. Se han reforzado muy bien con jugadores como Ferigra o Raúl Navas.

¿Es lo que más le ha sorprendido de la nueva UD, el rigor defensivo en este inicio?

A Peñaranda lo conocía, pero el cambio de Jesé y su importancia en el juego es distinta. Se ha notado en el equipo.

Primero Pacheta y luego Ambriz, han hecho mención a los factores climatológicos y ambientales del Gran Canaria. El técnico del Huesca llegó a asegura que le picaba la garganta. ¿Algún comentario?

No quiero entrar en eso, esas argumentaciones no se sostienen. La diferencia horaria es mínima, la humedad no creo que sea diferente. Es un tema algo manido, peor lo tienen los canarios, que viajan cada semana con cambios más acuciados. Carece de importancia.

La temperatura en Miranda..

La óptima. Muy buena.

¿Con quién intercambiará la camiseta tras el partido?

Como no viene Jony, pues me haría ilusión con mi amigo Jesé.