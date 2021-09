Cuenta pendiente en Anduva

Nunca había acudido a Miranda de Ebro tan pronto, por lo que el frío deja de ser una excusa. Es más: Vitoria recibió ayer a la expedición amarilla con cierto calor y un sol radiante que también gobernarán hoy en el pueblo vecino. El césped del estadio municipal, criticado a menudo, es nuevo, lo que descarta la imposibilidad de poder rasear el balón como pretexto. Pero por encima de todo eso están las buenas sensaciones que ha dejado el cuadro de Pepe Mel en las tres primera jornadas ante otros tantos rivales de categoría y llamados a luchar por el ascenso –Valladolid, Girona y Huesca–.

Por si fuera poco, la UD se topa en el calendario con el Mirandés en un momento en que el conjunto burgalés, tan cambiante cada verano –Lolo Escobar sustituyó a José Alberto López en el banquillo y sólo continúan cinco jugadores del curso pasado–, está en plena formación. De alguna manera, por tanto, puede pillarle despistado, aunque la esencia de equipo entusiasta nunca la ha perdido.

Pejiño, Peñaranda y Jesé, las amenazas para un rival sin lateral derecho ni centrales suplentes

Más allá de todo, Las Palmas inicia desde esta tarde en Anduva una trilogía muy diferente a la anterior que se completará con las citas ante el Ibiza y el Burgos, dos recién ascendidos, y eso también supone un examen para la nueva UD, que si bien ha estado a la altura contra los gallitos, debe estarlo también frente a los humildes.

La primera victoria de la campaña obligará a Pepe Mel a no cambiar muchas cosas por aquello de no tocar lo que funciona. Debe suplir a Alberto Moleiro, concentrado con la selección española sub 19 –al igual que Ale García–, y hasta no le viene mal, porque con el tinerfeño disponible o no el técnico iba a introducir al más de músculo en el centro del campo.

Nuke, otra opción

El miércoles probó con Nuke Mfulu, que todavía no ha debutado, sin embargo, dos días después lo hizo con Maikel Mesa, el favorito del madrileño salvo cambio de última hora. En cualquier caso, ambos elevarán los centímetros del equipo ante un rival que no acostumbra a colgar muchos balones, pero sí a correr sin parar.

Los demás serán los mismos que doblegaron a la SD Huesca (2-1), con Raúl Fernández en la portería; Lemos, Ferigra, Raúl Navas y Benito en la defensa; Sergio Ruiz en el pivote; Loiodice y el tinerfeño en los interiores; Pejiño y Peñaranda en los extremos y Jesé, máximo goleador del equipo, con dos tantos, en la delantera.

El tridente PJP supone el peligro principal de la UD. La exhibición de fuerza y velocidad del barbateño y el venezolano ante el cuadro oscense fue letal. Combinada con la templanza de Jesé, sobre todo en espacios reducidos, supone un ataque aterrador para los rivales.

Lo advirtió Lolo Escobar en la previa: «Hay que evitar las transiciones rápidas» de Las Palmas. El entrenador del Mirandés, club que le dio la oportunidad de debutar en Segunda después de pasar por los banquillos de Las Rozas y Salamanca, no tiene lateral derecho porque Iago López está lesionado y Carreira está citado con la sub 21. Por eso tendrá que colocar a Arroyo, un central, fuera de su sitio. La calidad en el medio la pondrá Meseguer, mientras que Camello, delantero fichado esta semana, apunta a titular.

Pero la UD debe mirarse a sí misma. La deuda con la historia podrá pagarla si no decae en los territorios menos glamurosos. Hoy tiene el primer examen. Y una cuenta que saldar en Anduva.