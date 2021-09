Curbelo: "La presión la ponen ustedes; estamos tranquilos"

«La presión la ponen ustedes. El vestuario está tranquilo. Esto acaba de comenzar. Tenemos que empezar a sacar los puntos de tres en tres, que es lo que vale en Segunda. Nosotros vemos al equipo bien, compitiendo y unido, pero tenemos que materializar las ocasiones», comentó el de Santa Brígida.

«Ante el Burgos estuvimos bien, pero lo que cuenta son los goles y no pudimos marcar. Un punto fuera no está mal si ahora sacas los seis de casa. Nosotros no tenemos presión. Sabemos que tenemos que ganar y estamos al 100% con el entrenador. Somos un equipo unido y que mantiene la alegría. Desde que tengamos dos o tres victorias seguidas tiraremos para arriba», agregó en el mismo sentido.

Curbelo, que renovó el pasado verano por una única temporada, aunque su nuevo contrato recoge una serie de variables por las que podría seguir más allá del próximo mes de junio, asume que «el fútbol son dinámicas» y ahora la UD está en una que no le permite despegarse en la clasificación.

«Lo que hace que sean buenas o malas es la suerte que tengas para marcar. Tener una plantilla tan buena y amplia hace que en los entrenos estemos al 100%. Tenemos un equipo competitivo y tenemos que hacer que el equipo llegue bien y que nos acompañen los resultados», declaró.

Como sea

En ese sentido, añadió que pasado mañana ante el cuadro berciano, líder de LaLiga SmartBank, en el Gran Canaria Las Palmas debe «salir a ganar y sacar los tres puntos como sea», porque la posible segunda victoria del curso le permitiría situarse a 10 puntos de la Ponfe de los grancanarios Edu Espiau y Dani Ojeda.

«A nivel personal me encuentro bien, tanto físicamente como en la dinámica del grupo. Dentro de este equipo es difícil ser titular y estamos todos en la lucha», comentó.