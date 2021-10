Peñaranda aterriza mañana de Chile y está listo para Mel

Adalberto Peñaranda se alista para el clásico de los rascacielos. El delantero de la Vinotinto juega esta madrugada ante Chile y luego se desplaza en unavión fletado por LaLiga para los jugadores que se han visto afectados por la ventana de compromisos internacionales del grupo sudamericano.

El atacante jugó ante Brasil y Ecuador y aún le resta un partido internacional con el combinado que dirige Leonardo González. Peñaranda, cedido por el Watford inglés, se perdió el pulso ante el Almería (1-1) por el virus FIFA. José Mel Pérez tendrá a su disposición al pistolero de El Vigía, aunque no haya entrenado durante la semana con el grupo. El estratega madrileño solo contempla la baja de Sergio Ruiz por lesión. Por otro lado, Saúl Coco ya trabajó ayer con el grupo.

Sin aliento a la guagua

Éxtasis silencioso en Fondos de Segura. Desde el club grancanario, dentro del paquete de medidas contra el virus, recuerdan que no hay paso por la calle de Fondos de Segura de la comitiva amarilla. La guagua llegará en silencio para evitar aglomeraciones sin mascarilla unas dos horas antes del encuentro. «Existe un Real Decreto que prohíbe las grandes aglomeraciones y más en la situación en la que afrontamos de plena pandemia. El uso de la mascarilla en la calle no es obligatorio y la pasión del derbi no es una ruleta rusa. Además, en 2021 se ganó y no hubo paso por Fondos de Segura. Cuando las cosas van bien, mejor no tocarlas», determina una voz del vestuario.

Miguel Ángel Ramírez Alonso, en la emisora oficial del club, confirmó a suspensión del tradicional paso de la guagua por la arteria de pasión. «La guagua no circulará por Fondos de Segura. Sinceramente, es una temeridad».

Cabe reseñar que el uso de la mascarilla en el interior del Gran Canaria es obligatorio. Los abonados pueden ocupar su asiento. La afición del conjunto tinerfeño quedará ubicada como el último precedente (2020) entre la grada Curva con la Sur. Está prohibido comer en el estadio así como entrar con bebidas alcohólicas. El recinto ya está al cien por cien de su capacidad -que es de 32.000 butacas-. El Zaragoza-Huesca citó a 25.600 espectadores el pasado lunes.