Dinamitar la sequía de visitante. Raúl Fernández y Álvaro Lemos tienen la fórmula mágica. El portero y el lateral diestro de la UD repasaron ayer las razones por la que aún no se han estrenado lejos del Gran Canaria. Con el rol de visitante, el cuadro de Mel suma tres empates y dos derrotas. Solo cuatro equipos no han ganado aún lejos de su fortín en la categoría: Las Palmas, Amorebieta, Málaga y Lugo. "Tenemos la oportunidad y la afrontamos con muchas ganas con el reto de seguir sumando. Queremos ser protagonistas, es un rival complicado y en un estadio de Primera. Espero medirnos algún día no al filial de la Real Sociedad sino al primer equipo en ese estadio". Formado en Lezama y con paso por el primer equipo del Athletic, Raúl Fernández no ve especial batir al filial del eterno rival de 'los leones'. "Ya queda un poco lejos, llevo en la Isla cuatro años, no te diré que me ilusiona ganar más al Tenerife que a la Real, pero parecido. Para mí, todos los partidos son importantes, valen lo mismo. Es una gran oportunidad para ganar fuera y sumar de tres en tres".

El grado de intensidad es clave. Salir a morder. "Trataremos de competir muy concentrados, con el desafío de igualar en intensidad y emoción. En general en Segunda, estamos haciendo un gran campaña. Hay buenas sensaciones, en Burgos no se hizo mal partido (...) La concentración y la ambición conforman la clave, siempre debes contar con la posibilidad de estar metidos en el partido". En relación al estado de forma de Viera, recalca que no es bueno tener prisas, ni acelerarse con el proceso médico. "Llegará cuando llegue, ahora no está. Hay una plantilla amplia y confío en todos mis compañeros". Sobre la vuelta de Sergio Ruiz, resalta que "es el primer día, se le ve con muchas ganas".

Centenario y eterno en el clásico canario

El lateral gallego Álvaro Lemos alcanzó los cien partidos el pasado domingo ante la AD Alcorcón. Pero no los cambia por su gol al CD Tenerife en el clásico del 16-O. "A Anoeta iremos a por todas, debemos mostrar nuestra mejor versión (...). Jamás cambiaría mi gol al Tenerife por nada, llegó una victoria que recordaré toda la vida". Defiende el esfuerzo y la manera de doblegar al Alcorcón desde la paciencia. Con un ritmo pausado, la UD se impuso (3-0) ante un rival en inferioridad. "Completamos minutos aceptables, aunque tenían diez jugadores (...) Aún así competimos a un gran nivel, sin bajar el ritmo en todo el duelo. La derrota en Lugo fue un palo tremendo, pero ya estamos bien. Ahora mismo gozamos el punto justo de confianza".

Estrenar el casillero de victorias visitantes marcaría el punto de inflexión. "La meta es ganar por fin fuera de casa para pelear por lo que queremos. Vamos a un estadio top mundial, por que que no hay excusas". Sobre el centenario de Eric Curbelo, desvela un pique sano en la caseta. "Él llegará pronto al centenar de partidos. Aunque no soy de la cantera, alcanzar los 100 es muy especial. Estoy muy orgulloso de mi etapa en la UD".