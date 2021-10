El capitán de la UD Jonathan Viera Ramos, que sufre una fractura en el dedo meñique del pie izquierdo, elude ponerse plazos sobre su reaparición y descarta de forma enérgica que sea un actor fundamental en esta UD. El cuadro isleño de José Mel Pérez se impuso, en el primer duelo sin el '21', de forma contundente al Alcorcón (3-0). Esta mañana, en el acto promocional de Domingo Alonso en el Gran Canaria, en la entrega de la flota eléctrica de ocho vehículos Volkswagen ID.3, el mediapunta recalcó la importancia de estrenarse a domicilio este viernes en el Reale Arena de San Sebastián ante la Real B. "Cada vez me costaba más y decidí parar, es cierto que tenía un 'problemilla muscular'. Pero me hicieron la placa y tenía el dedo roto; desconozco el tiempo de baja", analizó el atacante sobre el percance que se originó ante el CD Tenerife -sábado 16- y forzó que se infiltrase ante el CD Lugo.

El viernes 22 de octubre se le realizó la prueba radiológica y se le diagnosticó la fractura. "¿El tiempo de baja? No depende de mí, ni las horas que le metas entrenando. Depende de que el hueso pegue, el mensaje del doctor al que consultamos fue optimista. Me dijo que el hueso puede pegar en dos, tres o cuatro semanas. Luego ya dependerá de cómo soporte el dolor para jugar antes, si fuese necesario". Sobre si jugaría al límite, soportando ese umbral del dolor, valoró que "desde que pueda jugar, jugaré. Desde que vea que no me impide jugar, pues lo haré".

En el Gran Canaria y ante el Alcorcón, la UD hizo los deberes. Viera ejerce de crítico deportivo. "El equipo estuvo muy bien, tiene que seguir igual, con la misma dinámica, con la misma intensidad...El equipo está entrenando bien, está haciendo las cosas bien. La baja no creo que se note demasiado, no nos podemos poner nerviosos a estas alturas. El viernes hay un partido bonito donde nos van a dejar jugar [la Real B en el Reale Arena]; sería muy importante ganar el viernes y engancharnos a la parte alta". Mantiene el discurso de la importancia de sumar de tres en tres hasta el final de la primera vuelta para marcar distancia. "Ganar fuera te permite estirar tu dinámica, ganar confianza".

Sobre los elogios, recuerda que pueden cambiar si llegan las derrotas. "Llevo muchos años en esto, cuando la cosa va bien, llegan muchos piropos. Y cuando va mal, al primero que me van a meter palos es a mí. Siempre reacciono igual ante todo, trabajando. Ganar es lo más importante para esta UD, da igual quién esté". A la cuestión de si ve en la convocatoria del próximo derbi CD Tenerife-UD Las Palmas del próximo 2 de enero, reclamó el comodín del público. "Vamos a ver qué pasa".