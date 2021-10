La otra ‘Champions’ de Jesé

Ante las bajas de Jonathan Viera y Adalberto Peñaranda, aplaude la valía del fondo de armario. «La baja de Jony es importante; se trata de una pieza clave. Hay compañeros con buenas cualidades y como dijo el míster [Mel], la gente está muy enchufada. Todos sumamos. Lo están haciendo muy bien y llega un duelo clave en Anoeta».

«Reencontrarme con Xabi Alonso es especial; fue un grandísimo futbolista y es un gran técnico» Jesé Rodríguez - Delantero UD Las Palmas

Ante la falta de alegrías lejos de Siete Palmas -en este curso el balance es de tres empates y dos derrotas-, asume la magnitud del problema. «Tenemos que dar un ‘pasito’ más allá, no solo vale con ganar en casa. Hay que empezar mañana». Los amarillos son el mejor local de Segunda con números de vértigo:cinco victorias, dos empates y quince goles a favor.

Ser entrenador

Jesé compartió vestuario en el Real Madrid con Xabi Alonso, técnico del ‘Sanse’, y formaron parte del plantel que besó la Copa de Europa de Lisboa (2014) -los dos estaban lesionados-, a las órdenes de Carlo Ancelotti. «Con Xabi siempre tuve una buena relación, me parece que fue un grandísimo jugador y es un gran entrenador. Será toda una experiencia jugar contra él, espero llevarme los tres puntos». En relación a si le gustaría ser entrenador cuando cuelgue las botas -tiene 28 años-, Jesé se ve en la banda con libreta en mano.

«Claro que me gustaría». Aclamado por el Gran Canaria y en un grandísimo momento de forma, quiere más. Pone el acento en su contribución en el marco ofensivo. «Estoy muy feliz con el trato de la afición de la UD, valoran lo que hago. Es importante meter goles, pero puedo ayudar al equipo de otra manera. Ya lo comentó el míster Mel. No todo son los goles».

«Queremos ser protagonistas y llega un duelo en en un estadio de Primera. Es el momento» Raúl Fernández - Portero UD Las Palmas

Reclama respeto al filial de la Real Sociedad. «Cualquier equipo en Segunda te gana; tenemos que hacer las cosas como sabemos. Debemos creer en nosotros». Desecha establecer un porcentaje sobre su estado de forma.

«No me gusta hablar de porcentajes, estoy en el mejor camino para hacer algo importante». Insiste que le emociona lucir el amarillo, un club con el que puede subir a Primera en junio. Una conquista que equipara a la de besar una Liga de Campeones -el de La Feria cuenta con dos en sus vitrinas con la elástica merengue-.

«Por supuesto que supone lo mismo para mí. Sería muy especial. Crecí viendo la UD, mi padre me llevaba al estadio y disfruté de muchos partidos en Primera, Segunda y Segunda B». Pero para estar en la zona de privilegio, hay que ser «humildes».«Queda mucho, estamos bien clasificados pero la caseta es ambiciosa».

Corazón de león

Raúl Fernández y Álvaro Lemos tienen la fórmula mágica. El portero y el lateral diestro de la UD aprovecharon el acto de Domingo Alonso para desnudar los puntos cardinales del renacer. Un manual de urgencia para silenciar el caos. Solo tres equipos comparten la pena isleña de un calvario eterno lejos del Archipiélago: SD Amorebieta, Málaga y CD Lugo.

«Tenemos una gran oportunidad y la afrontamos con ganas con el reto de seguir sumando. Queremos ser protagonistas, es un rival complicado y en un estadio de Primera. Espero medirnos algún día no al filial de la Real Sociedad sino al primer equipo en ese estadio del Reale», apunta el meta bilbaíno Fernández.

Volkswagen hizo entrega de una flota de 15 vehículos eléctricos: «Llega la modernidad»

Formado en Lezama y con paso por el primer equipo del Athletic -disputó once partidos-, Raúl Fernández no ve especial batir al filial del eterno rival de ‘los leones’. «Ya queda un poco lejos [el periplo por San Mamés], llevo en la Isla cuatro años, no te diré que me ilusiona ganar más al Tenerife que a la Real, pero parecido. Para mí, todos los partidos son importantes, valen lo mismo. Hay que sumar de tres en tres. Pero no será fácil».

El grado de intensidad es clave. Salir a morder ante el filial txuri-urdin. «Trataremos de competir muy concentrados, con el desafío de igualar la intensidad. En general en Segunda, estamos haciendo una gran campaña. Hay buenas sensaciones, en Burgos no se hizo mal partido (...) La concentración y la ambición conforman las claves, siempre debes estar metido».

«No cambio mis cien partidos por el gol al Tenerife, esa victoria me acompañará el resto de mi vida» Álvaro Lemos - Lateral UD Las Palmas

Sobre la lesión de Viera, receta paciencia. El meta de 33 años estuvo dos años y cuatro meses ‘KO’ por una secuencia de lesiones y doble paso por el quirófano. «Llegará cuando llegue, ahora no está. Contamos con una plantilla amplia y confío en mis compañeros». Sobre la vuelta de Sergio Ruiz, resalta que «es el primer día; ante todo se le ve con muchas ganas».

Eterno y luego centenario

El lateral gallego Álvaro Lemos alcanzó los cien partidos el domingo ante la AD Alcorcón. Pero no los cambia por su gol al CD Tenerife en el ‘clásico del 16-O’. «A Anoeta iremos a por todas, debemos mostrar nuestra mejor versión (...). Jamás cambiaría mi gol al Tenerife por nada, nos llevó a una victoria que recordaré toda la vida».

Estrenar el casillero de victorias visitantes es un obsesión. «Vamos a un estadio top mundial, no hay excusas». Sobre el centenario de Curbelo (lleva 98), desvela un pique sano. «Él llegará pronto al centenar. Aunque no soy de la cantera, alcanzar la centena es muy especial. Estoy muy orgulloso».

Patricio Viñayo, Mel y Luis Helguera encabezaron la representación del club amarillo

Barranco Seco contará con tres cargadores cedidos por Volkswagen Canarias. El Importador Domingo Alonso lleva más de veinte años junto al latir de la UD en la salud y en la enfermedad. Magüi Melián, CEO de la firma automovilística, y Patricio Viñayo, director general amarillo, ejercieron de maestros de ceremonia. Luis Helguera y Mel completaron la nómina de ejecutivos. El Gran Premio de la ambición y la sostenibilidad.