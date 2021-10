El novelista cambia el método. Luz verde a las rotaciones para acabar con la sequía lejos del Gran Canaria. José Mel Pérez, tras descartar en la previa al duelo en el Anxo Carro ante el CD Lugo rotar a los mimbres de más jerarquía -"en busca de un equipo reconocible"-, anuncia ahora que da "descanso" a los más fatigados. Como primera medida: Pejiño no viaja y se queda en la Isla. Mel aprendió de Lugo.

Anuncia cambios en relación al once tipo, que se encuentra lastrado por las bajas de Jonathan Viera, Adalberto Peñaranda, Alberto Moleiro, Ale García y Sergio Ruiz. "El trabajo de Kirian y Benito estuvo acorde a las expectativas el otro día, nos dejó satisfechos. En Segunda, las metas se conquistan desde los grupos, en Primera sí es por las individualidades. Mi meta es confeccionar un grupo compacto, sólido y fuerte. Tenemos cinco bajas importantes y daremos algún descanso. Debemos acertar con el once inicial. Atinar y afinar. Los jugadores que demandé que dieron un paso [en la previa del UD-Alcorcón] me han demostrado que lo pueden hacer muy bien. Ganar en San Sebastián tiene premio: nos ubicaremos en una situación privilegiada".

Insiste Mel que sumar la primera victoria foránea, elevaría a la UD a la perfección -luce en la actualidad la cuarta plaza con 20 puntos- en un punto importante del campeonato. "En el caso de ganar, estaríamos fenomenalmente bien y cuando ya se hubiese disputado el primer tercio del curso".

Cabe recordar que la UD juega el miércoles ante el Fuenlabrada y luego el sábado 4 de noviembre, toca rendir visita al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. "Hay futbolistas con muchos minutos en las piernas", advierte el novelista, en clara relación a Pejiño (676 minutos en 12 partidos de LaLiga), que no figura en la relación de 23 desplazados.

Estuvo magistral en su relato sobre la falta de dividendos de visitante. "No diré lo que ocurre porque sonará a excusas, no quiero excusas". En este campaña, Las Palmas contabiliza tres empates y dos derrotas lejos del Gran Canaria -ante el Lugo y Mirandés-. De local, son una apisonadora: cinco victorias y dos empates. "Los puntos son lo importante, dónde los logres, es lo de menos. Pero es necesario puntuar fuera, así no nos da. Somos ambiciosos", detalló esta mañana en Barranco Seco, antes de viajar a San Sebastián -haciendo escala en el aeropuerto de Santander-.

La pifia de Lugo: la falta de atención

Sin pelos en la lengua, Mel reflexionó en voz alta sobre la falta de concentración cuando se viaja a la Península. "Ante el Lugo, lo que más me dolió fue el 2-0. Lo habíamos hablado y nada, saque lateral y remate de cara [con Cardona y Nuke sin la contundencia precisa] de Xavi Torres".

Sobre la fortaleza física del 'Sanse', dirigido por Xabi Alonso, puso en valor "la ilusión" de un plantel al alza -batieron al Amorebieta en Lezama-. Lucen una idea moderna, debemos estar atentos y acertar en cada una de las acciones.

Dejó otro titular: "Hay que salir a morir". Confirma lo evidente, competir en el Reale Arena es el mejor espejo. Sería delito perder en esa alfombra -fue replantada esta misma semana-. "Es uno de los escenarios más importantes del fútbol español". Sobre la efeméride de mañana, en relación al hecho de cumplir 400 partidos dirigidos en Segunda, el novelista recurrió a su humor castizo. "Lo más hermoso son los 160 que tengo en Primera...Estas cifras evidencian que me estoy haciendo mayor".