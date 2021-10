El guiño de Xabi Alonso a la UD: «Son un gran equipo; nos toca aprender»

Xabi Alonso, máximo responsable técnico de la Real Sociedad, fue generoso en el análisis con la UD Las Palmas y tuvo unas palabras sobre Jesé Rodríguez. «Ahora he estado hablando con él, se siente importante. Es protagonista en el equipo de su tierra y marca diferencias. Talento y condiciones le sobran. Me alegro muchísimo por él». No puso pretextos al desliz por la mínima (0-1). «Las Palmas es un gran equipo, que es capaz de generarte problemas en cualquier instante. Hoy [ayer para el lector], nos toca aprender. Sin más».

En relación a las continuas llegadas en el tramo final, ante la meta de Raúl Fernández, lamentó «un poco de pausa y precisión» para rascar el empate como mal menor. «Estuvimos cerca, nos faltó algo más de insistencia».

La receta mágica del pistolero

A Jesé Rodríguez le bastaron 45 minutos para convertirse en el gran protagonista. Firmó su cuarta diana y resaltó la importancia de sumar lejos del Gran Canaria. «Si queremos aspirar a metas mayores, a grandes objetivos, había que ganar lejos del estadio. Lo hemos logrado. En relación al tanto, repasa el fotograma al milímetro. Una obra de arte. «Me ha gustado pero por una cuestión principal: participamos mucho y representa el estilo de esta UD». La arista más democrática del cuadro del novelista Mel también tiene una cuestión a mejorar. La enfermería se siguen poblando. «Los viajes son difíciles», determinó el atacante.

Fuenlabrada y Oviedo. No para la competición para un conjunto isleño que ha recuperado el rigor defensivo. «El siguiente encuentro es ya. Es hermoso seguir compitiendo y poder hacer felices a todos nuestros aficionados. Lo mejor de este deporte es actuar y disfrutar de estas victorias. Lo más importante es que estamos compitiendo y nos dejamos la piel. Somos fiables y una garantía», finalizó el capitán amarillo.