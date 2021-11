La resurrección de Kirian tiene premio en el once de la jornada

Un premio al renacimiento. Kirian Rodríguez, centrocampista de la UD Las Palmas, ha sido incluido en el once ideal de LaLiga SmartBank de la jornada 13 de la competición. El medio tinerfeño repitió titularidad en San Sebastián en la victoria del equipo amarillo frente al filial de la Real Sociedad. Una muestra del paso adelante que quiere dar en la presente temporada.

Kirian acumula dos partidos consecutivos como titular esta temporada. Lo hizo frente al Alcorcón en el último partido en el Gran Canaria, que acabó con goleada de la UD al equipo alfarero (3-0), y volvió a aparecer en el once inicial contra el Sanse. Todo después de ser un elemento accesorio para Pepe Mel durante las últimas semanas.

Y es que Kirian, antes de aparecer en el once contra el Alcorcón, sumaba cinco partidos en la grada de los últimos seis. Solo escapó en el derbi ante el CD Tenerife y ahí no jugó ni un minuto. Durante los primeros partidos del curso, el de Candelaria sí encontró un hueco en la rotación del equipo. Titular en la primera jornada, desapareció del once, pero tuvo minutos contra Huesca, Mirandés e Ibiza. A partir de ahí nada.

Ahora Kirian Rodríguez, de 25 años, está reivindicativo con fútbol y palabras. Cuestionado por su salto de nivel, el tinerfeño fue tajante. «Porque vuelvo a jugar, no veo otra cosa», explicó tras el partido contra la Real B. «Eso de la segunda línea es para la gente. Cuando no están los que se supone que son titulares, parece que vamos a perder siempre. Pero aquí estamos, seguimos trabajando», contestó el canterano.

Tanto él como Benito Ramírez, otro de los jugadores destacados el pasado viernes, son dos de los hombres que ha reclamado Mel para que den un paso al frente, no solo ahora, sino mucho antes. De momento, ambos futbolistas ejemplifican ese avance de los menos habituales para solventar las bajas que acumula la UD Las Palmas entre tantas lesiones. Tanto Kirian Rodríguez como Benito Ramírez apuntan al once titular de Mel mañana para recibir al Fuenlabrada.