El relevo de Sergio Ruiz ya está en Gran Canaria. El presidente Miguel Ángel Ramírez desveló esta mañana que la dirección deportiva ha cerrado el primer movimiento invernal. Es el relevo del cántabro, que causó baja para sumarse a las filas del Charlotte de la Major League Soccer. "Esperamos anunciarlo en las próximas fechas". Aplaude la bonanza económica -un patrimonio real de 67 millones y de 500 'kilos' potenciales. Se mostró autocrítico y admite que faltan "cinco o seis puntos" en el zurrón al término de la primera vuelta. "Cuando arrancó la temporada queríamos estar entre los seis primeros. A estas alturas vamos séptimos y evidentemente esperábamos más puntos: unos cinco o seis más. Eso habría hecho que estuviéramos en esa zona de privilegio. Por lo tanto la primera vuelta está empañada. Pero debemos ser justos, cabe reseñar que Mel no ha podido contar con todo el potencial del vestuario por las lesiones".

En relación al fondo CVC, Ramírez puntualiza que "lo cobraremos en tres temporadas". Determina que "la UD es una empresa muy solvente, con un gran músculo financiero. Somos aspirantes al ascenso y nos sentimos muy orgullosos por la gestión". Sobre el fichaje del centrocampista, que ya está en la Isla, de incógnito, el presidente amarillo valoró que “Mel siempre nos ha dicho que la baja de Sergio Ruiz era preciso de cubrir con un jugador de sus características. Creo que cuando venga el equipo la próxima semana se incorpora un fichaje que está prácticamente cerrado". Avanzó que ese 'míster X' no es Rober González.

Además, añade que habrá que "negociar" la salida de un descarte [Maikel Mesa y Veiga encabezan la operación salida]. "Tenemos dos fichas libres para cubrir la llegada de un fichaje para el día 28 de diciembre [fecha en la que se vuelve al trabajo]. A Sergi Cardona y Moleiro les queremos hacer ficha profesional. Hay que negociar la salida de algún jugador. No tiene que haber problemas para buscar la salida o la cesión de un jugador a otro equipo; somos una entidad seria que siempre busca lo mejor para todas las partes".

Pulso con el novelista

Asegura que el entrenador no le ha pedido un delantero, como detalló el estratega en sala de prensa. "No me consta que Mel reclame un delantero. Una cosa es lo que se dice en una rueda de prensa y otra en los despachos. No tenemos intención de fichar a un delantero. Tenemos futbolistas para ese puesto como Jesé, Sadiku o Rafa Mujica". Tras 15 años en el cargo, la deuda pendiente de Ramírez es batir al Tenerife en el Heliodoro. "Debemos cambiar la racha. No sé si contra el Tenerife o Almería en casa. Queremos volver a la senda de las victorias. El derbi es un partido motivador. Espero que demos mejor versión en el Heliodoro: con esa versión que deslumbró al inicio de Liga".

Elogió el potencial del Tenerife. "Está consolidado en la parte alta. Cuando le ganamos en la primera vuelta iban por delante en la clasificación y les dimos la vuelta. Estamos a tiempo de todo. El 2 de enero es un buen día para lograr un buen resultado y cambiar la historia". No hay un ultimátum a Mel. ¿Y si pierde ante el Tenerife y Almería? "No pienso en la derrota ante el Tenerife y Almería. Confiamos en Mel de forma descarada y sincera. Tenemos que ser positivos. Cuando la plantilla esté al completo a disposición del míster podrá recuperar su mejor nivel de juego y resultados. No queda otra. Esperar a la UD grande desde la calma y esta gestión económica de récord".