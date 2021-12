Al Heliodoro con todo

Ya las ausencias no son una excusa, porque el técnico por fin podrá contar para el duelo de máxima rivalidad canaria con Pejiño, que ya disfrutó de minutos ante el Eibar el sábado pasado, y con Nuke Mfulu, ausente por lesión desde finales de octubre –igual que Pejiño– y clave también en el despegue amarillo hacia el playoff, de donde salió en la última jornada del año y de la primera vuelta, aunque está empatado a puntos con el sexto, el Girona.

Aunque el mediocentro no tiene ritmo competitivo, el parón con motivo de las fiestas navideñas le viene bien para comenzar a entrenar el próximo martes en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros. La intención del entrenador es incluirle en el equipo titular junto a Enzo Loiodice, con el que formó una pareja muy compenetrada en el centro del campo: el francés pone el talento y el franco-guineano el músculo.

Así, la UD consiguió un equilibrio que resultó fundamental para que el equipo se colocara arriba. Coincidió también con el debut de Jonathan Viera y su mejoría a cada partido que pasaba. Uno y otro se estrenaron frente al Ibiza, y a pesar del empate final (1-1), ese partido supuso el inicio de la mejor racha del curso hasta ahora.

Luego vino otra igualada, en Burgos (0-0), donde Las Palmas mejoró en su juego. Hasta que por fin llegaron las victorias, dos consecutivas en casa, ante la Ponferradina (2-1) y el Cartagena (4-1), con un derroche de talento, velocidad y, sobre todo, efectividad, el gran lastre de los amarillos en el último mes de competición.

Estaba tan bien la UD que posteriormente se presentó en Almería, en el campo del líder indiscutible y despegado, y se llevó un punto gracias a un gol de Viera en el minuto 90 que culminó una gran segunda parte (1-1). Luego llegó el derbi y el éxtasis en Siete Palmas con un nuevo triunfo (2-1).

En suma, 12 puntos de 18, racha que se rompió sólo tres días después en la visita al Anxo Carro de Lugo (2-0), donde Mel dio descanso a Navas, Moleiro y Jesé y, además, perdió a Viera y Pejiño en la primera parte.

El barbateño volvió a participar el domingo siguiente ante el Alcorcón y decidió parar por unas extrañas molestias en el isquiotibial que nunca se tradujeron en lesión. El caso es que estuvo dos meses fuera y la UD perdió mucho poderío ofensivo.

Pero ahora todos, salvo el lesionado Álvaro Lemos, vuelven a estar disponibles y el derbi es su primera oportunidad de dejar atrás la falta de puntería y la serie de cinco puntos de 21 posibles. Mel tendrá en el campo los seis goles de Jesé, los cinco de Viera y Pejiño, y los dos de Moleiro. Con Mfulu, por fin, por detrás.

Es la partitura con la que la UD despegó y definió su identidad, manchada en el último mes. La recupera para presentarse en el Heliodoro con todo.

Veinte años del último triunfo de la UD en Tenerife

Dos décadas sin ganar en el Heliodoro. UD Las Palmas y CD Tenerife no han coincido en la misma categoría en todos estos años, pero el cuadro amarillo tiene la cruz en el recinto chicharrero. Porque en las once visitas siguientes a su último triunfo en el Rodríguez López no consiguió ganar. Han pasado ya 20 años y dos días de aquel 22 de diciembre de 2001, cuando el equipo entrenado entonces por Fernando Vázquez se impuso en la casa del Tete por 1-3, con goles de Tevenet, Josico y el portero Nacho González, de penalti. Aquella victoria supuso un hito histórico, pues era la primera vez que ambos equipos se enfrentaban en la máxima categoría -en la segunda vuelta, el conjunto blanquiazul venció por 0-1 en el extinto Estadio Insular-. Después, la UD cosechó cinco empates y seis derrotas en once visitas. En las tres últimas, todas con Pepe Mel en el banquillo, Las Palmas perdió (2-1) en el curso 2018-19 e igualó en las dos siguientes (0-0 y 1-1). El precedente más cercano es el empate del pasado 28 de marzo gracias a un gol de Sergio Ruiz. | P. F.