Pepe Mel: "Hemos estado un tiempo sin Jonathan Viera y no nos fue mal"

Falta el líder, pero no pasada. Pepe Mel confirmó que Jonathan Viera es baja para visitar mañana (17.15 horas) al Fuenlabrada porque "está enfermo" -dio positivo por covid-, pero al mismo tiempo recordó que la UD tuvo resultados positivos cuando el '21' estuvo lesionado. "Que Jonathan Viera no esté lógicamente es una baja importante, pero ya hemos estado un tiempo sin él, precisamente contra el Fuenlabrada en la primera vuelta -ganó la UD por dos goles a uno- y no nos fue mal. Las plantillas están para solucionar los problemas que uno tiene", sentenció el entrenador, que deberá presentar una buena alternativa.

Pero no será la única, porque también ratificó lo adelantado por este medio, la baja de Eric Curbelo. Tiene unas molestias que si le apuráramos y le exigiéramos más de lo conveniente seguramente podría estar, pero la experiencia te dice que teniendo otras opciones es mejor tener un futbolista al 100%. No le vamos a forzar y él lo entiende", explicó el madrileño, que tampoco podrá contar a última hora con Óscar Pinchi por "un problema familiar". Lo que sí sabía ya es que no podía disponer de Pejiño, por lesión, ni de Cardona, por sanción. Al que sí podrá alinear, y de hecho tiene en mente hacerlo, es a Rober, segundo fichaje del mercado de invierno -tras Hernani- y petición expresa del técnico. "Está bien. A diferencia de otros futbolistas que vienen de entrenar solos como le pasó a Nuke -Mfulu- o le está pasando a Hernani, viene de trabajar con un equipo de fútbol, hace un mes jugó un partido... Por tanto, tiene una dinámica de equipo y su situación física es mucho mejor. Aparte de eso, tiene la ventaja de que conoce a los compañeros y al cuerpo técnico y más o menos se sabe el libreto", dijo sobre el extremeño. Cuestionado por la salidas de jugadores en las que el club trabaja, sobre todo las de Unai Veiga y Maikel Mesa, comentó: "Todo va despacio y de eso se ocupa Luis Helguera. Imagino que al final del plazo se arreglará, entre otras cosas porque si queremos hacer lo de Sergi Cardona y lo de Moleiro -darles una ficha profesional- necesitamos fichas, y porque si queremos traer un mediocentro, también. Hay que tener paciencia y espero que al final salgan las cosas". Mel, además, aclaró que dos futbolistas con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo desde la pretemporada, deben jugar más en otros lados. "Ale García ha bajado porque creemos que es un chico muy joven que tiene que jugar. Va a entrenar conmigo siempre y cuando no le meta en la convocatoria jugará en el 'b'. Otro caso es el de Clau Mendes, que tiene opciones de salir para tener más minutos y crecer", reveló. Cuestionado por por la necesidad del equipo de sumar más puntos fuera de casa, el técnico fue tajante: "Tiene la misma importancia ganar en cualquier campo o en casa. Lo que pasa es que el próximo, que es el único que puedes ganar, es el que toca. El último partido que jugamos fuera fue el más importante que tiene la UD durante el año, ante el eterno rival. Lo ganamos, lo hicimos bien, y luego hicimos un buen partido contra el Almería. Venimos de hacer cuatro puntos de seis y el equipo tiene la máxima aspiración y optimismo". "El Fuenlabrada siempre es igual de importante y de peligroso. Conozco muy bien el club, la gente que lo integra. El entrenador lo hizo muy bien el año pasado en el Málaga y es una persona agresiva en sus planteamientos. Tiene futbolistas importantes en la categoría más allá de que los resultados no le acompañen, pero eso no significa nada. Nosotros tenemos que salir a competir porque son tres puntos importantes más allá de que esté en playoff o en descenso", dijo sobre el rival. Pepe Mel, por otro lado, dejó claro que no tuvo nada que ver en el cambio de entrenador en el filial y que fue una decisión del club. "Aunque muchos penséis lo contrario mi relación con Juan Manuel era buena y sigue siendo buena, y con Tino Luis también es buena. Hay que desearle suerte porque es buena para la UD que el filial esté lo más arriba posible", sentenció.