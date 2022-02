García Pimienta: «La falta final de Jesé fue innecesaria»

La vida por una idea. Resistencia titánica al pesimismo. Xavi García Pimienta lamenta la falta de precisión ante el arco lucense y considera clave el error de Jesé Rodríguez en la acción que provoca la falta del 2-2 -obra de Chris Ramos.

«Comenzamos bastante bien, dominando y llegando con peligro. El 0-1 te condiciona y nos pone nerviosos. El equipo no le perdió la cara al partido y pudimos remontar con actitud y buen fútbol. La segunda parte fue buena, pero en los minutos nos condiciona el fallo de Peñaranda. Difícil de asimilar. Hicimos méritos para ganar, pero faltó esa pizca de acierto».

Pimienta defiende el nivel técnico del grupo. Rechaza de forma categórica que su equipo no tenga para más. «Me niego a pensar eso. Los veo entrenar y jugar. Tenemos que analizar lo bueno y lo malo que hemos hecho, pero si no tenemos contundencia defensiva o eficacia ofensiva no se gana. No vale de nada generar cinco ocasiones si al final no materializamos».

Le pide a la afición que «siga animando» y resalta que no pasaron apuros. «Concedimos muy poco al Lugo. En la segunda parte apenas nos inquietaron. Nosotros dominamos y generamos dos o tres ocasiones de gol. No nos sirve. Los chicos tienen calidad para más. El vestuario está jodido. Se nos escapan dos puntos que necesitábamos por el objetivo».

Se desmarca del desaliento.«Intentamos hacerlo lo mejor posible. Jugamos por la afición. Obviamente, queremos ganar por nosotros, pero sobre todo para que la afición se sienta orgullosa. El equipo está comprometido. Les pido que sigan animando. Con ellos somos más fuertes».

Héroe frustrado

Xavi García Pimienta recuerda que no pueden conceder faltas evitables. “La jugada del 2-2 viene de una falta de Jesé. Puede que sea un poco innecesaria porque éramos un tres contra un rival del Lugo. Eso no se puede tolerar. Habíamos hablado que en situaciones así habría que evitar la falta».

Sobre el 2-2, no quiere fustigarse. «No la he visto repetida, pero se estudiará a fondo estos días. Me comentan que hay varios rechaces y se pierde el marcaje. La falta de concentración o el miedo a encajar el empate fue lo que influyó para perder la contundencia precisa en ese minuto clave del 88».

No le extraña la genialidad de Mujica. «Lo conozco muy bien desde Barcelona. El primer día le dije que tenía que trabajar muchísimo para ganarse la titularidad y así lo ha hecho. Trabajó muy bien para ganarse una oportunidad. Ha metido un golazo, remató de cabeza muy bien en otra jugada, apretó en el segundo gol (...) Me reconforta todo lo bueno que le pase. Esta es la línea a seguir, esperamos que siga en racha porque necesitamos su mejor versión».